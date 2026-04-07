Yalı Çapkını Nerede İzlenir? 2026 Güncel Platform Rehberi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı, Star TV’de yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yalı Çapkını, hem Türkiye’de hem de yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. Dram ve romantizmi bir araya getiren dizi, yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Peki Yalı Çapkını nereden izlenir, hangi platformlarda var? 2026 yılı itibarıyla ülke ülke izleme rehberini derledik.

Yalı Çapkını Türkiye’de Nerede İzlenir?

  • YouTube (Star TV resmi kanalı): Bölümler yayın sonrası resmi YouTube kanalında tek parça ve HD olarak izlenebilmektedir.

  • Star TV resmi sitesi: Dizinin bölümleri ve özetleri kanalın resmi internet sitesinde de yer almaktadır.

  • Puhu TV: Reklamlarla Puhu TV’den de ulaşabilirsiniz.

Yalı Çapkını ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • HBO Max: Dizi, Latin Amerika pazarı ve ABD'deki İspanyolca konuşan kitle için HBO Max platformunda yer almaktadır. İçerik burada 'El Chico de Oro' (İspanyolca) başlığıyla bulunabilir.

  • Amazon Prime Video: Bazı bölgelerde (veya ek kanal abonelikleriyle) Prime Video üzerinden 'Golden Boy' adıyla erişim sağlanabilmektedir.

  • Fubo TV: ABD'de bazı Türk dizilerine erişim sunan Fubo üzerinden de takip edilebilmektedir.

Yalı Çapkını İspanya’da Nereden İzlenir?

  • Antena 3: Dizinin İspanya'daki ana yayıncısı Atresmedia grubuna bağlı olan Antena 3 kanalıdır. Dizi, Eylül 2024'ten bu yana bu kanalda yayımlanmaktadır ve ülkenin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiştir.

  • Atresplayer: Dizinin bölümlerini internet üzerinden izlemek isterseniz, Atresmedia'nın dijital platformu olan Atresplayer üzerinden tüm bölümlere erişim sağlayabilirsiniz.

  • YouTube: Dizinin İspanyolca konuşan kitleye yönelik bölümlerine Yalı Çapkını Capítulos en Español resmi YouTube çalma listesinden de ulaşılabilir.

Yalı Çapkını İtalya’da Nereden İzlenir?

  • Prime Video: Dizinin bölümleri (özellikle 1. ve 3. sezonlar) İtalya'da Amazon Prime Video üzerinden 'Golden Boy' ismiyle izlenebilmektedir. Platform, bölge bazlı altyazı ve dublaj seçenekleri sunabilmektedir.

  • YouTube: Dizinin resmi kanalı olan Yalı Çapkını YouTube Kanalı üzerinden tüm bölümlere, fragmanlara ve özel sahnelere dünya genelinde olduğu gibi İtalya'dan da ücretsiz erişim sağlanabilir.

  • İtalyan Kanalları (Mediaset vb.): Türk dizilerinin İtalya'daki popülaritesi nedeniyle, Eccho Rights tarafından dağıtımı yapılan dizinin ilerleyen süreçte Mediaset gibi büyük İtalyan kanallarında da yer alması beklenmektedir; ancak güncel yerel TV yayın saati için ilgili kanal akışları kontrol edilmelidir.

Yalı Çapkını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman, Bahreyn, Irak, Libya’da Nerede İzlenir?

  • Shahid (MBC Group): Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük dijital platformu olan Shahid, diziyi Arapça dublajlı ve orijinal dilde altyazılı seçenekleriyle sunmaktadır. Listelediğiniz tüm ülkelerde (Suudi Arabistan, BAE, MısırKatar, Kuveyt vb.) en yaygın kullanılan izleme yöntemidir.

  • MBC Kanalları: Dizi, Arap dünyasının popüler kanallarından biri olan MBC4 veya MBC Drama kanallarında periyodik olarak yayımlanmaktadır. Yerel uydu üzerinden bu kanalları takip edebilirsiniz.

  • YouTube: Dizinin Orta Doğu izleyicileri için özel olarak hazırlanan Yalı Çapkını Arapça YouTube Kanalıüzerinden klipler, fragmanlar ve bazen tam bölümler Arapça dublaj veya altyazı ile paylaşılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayır, Yalı Çapkını şu anda Netflix Türkiye veya global Netflix kütüphanesinde yer almamaktadır.

  Yalı Çapkını ücretsiz izlenir mi?

Evet, dizinin bölümleri Star TV’nin resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak izlenebilir.

  Yalı Çapkını yurt dışından izlenebilir mi?

Evet, özellikle YouTube üzerinden altyazılı seçeneklerle birçok ülkeden izlemek mümkündür.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
