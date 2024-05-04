Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Ölümcül Hastalığa Yakalanmasıyla İlgili Şoke Eden Detay Ortaya Çıktı!

3. sezonu onaylanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiği sahneler gündem oldu. Ancak dizinin o sahnesiyle ilgili gerçek dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi. Detaylar içerikte!