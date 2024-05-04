Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Ölümcül Hastalığa Yakalanmasıyla İlgili Şoke Eden Detay Ortaya Çıktı!
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın Ölümcül Hastalığa Yakalanmasıyla İlgili Şoke Eden Detay Ortaya Çıktı!
3. sezonu onaylanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiği sahneler gündem oldu. Ancak dizinin o sahnesiyle ilgili gerçek dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi. Detaylar içerikte!
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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını televizyon dünyasında her sahnesiyle büyük ses getiriyor. Seyran ve Ferit'in buram buram dram ve romantizm kokan sahneleri her hafta sosyal medyada gündem oluyor.
Geçtiğimiz günlerde dizinin 3. sezonunun geleceğini haber almıştık. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezona yeşil ışık yakılmış, ancak Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezon için henüz bir sözleşmeye imza atmadığını öğrenmiştik.
7 Haziran’da ekranlara gelecek sezon finaline adım adım yaklaşırken dizinin son bölümünde ekrana gelen sahneler izleyicilerde adeta kafa karışıklığı yaşattı.
Dün akşam yayınlanan bölümde Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığı ve 36-48 ay arasında ömrü kaldığı gösterildi. Sosyal medyada sahneyle ilgili birçok yorum yapıldı.
Ancak dikkatli izleyicilerin varlığı bu sahnenin arkasındaki asıl gerçeği ortaya çıkardı. Bazı izleyiciler Seyran'ın hastalığı açıklanırken kullanılan rapor kağıdında Pelin karakterinin adının yazdığını fark etti.
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3. sezonda Buçe Buse Kahraman'ın canlandırdığı Pelin karakterinin yer almayacağı düşünüldüğünde şimdi taşlar yerine oturmuş oldu. Siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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