Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner, Setteki Öpüşme Krizinde İlk Taşı Feyza Civelek'e Attı!
Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner, Setteki Öpüşme Krizinde İlk Taşı Feyza Civelek'e Attı!
Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran Kaan Taşaner, dizi setinde yaşanan olayların medyaya taşıyan Feyza Civelek hakkında bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun arasında neler yaşandığına dair son günlerde ardı ardına spekülasyonlar yapılıyor.
İkili geçtiğimiz aylarda romantik bir ilişki yaşarken ayrılma kararı almıştı. Bu haber hayranları arasında büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ayrılık sonrasında sette yaşanan öpüşme krizi ise uzun süre medyanın gündemine oturmuştu.
Öpüşme krizi yüzünden bir süre küs kalan Güngör ve Türkoğlu, Cannes Film Festivali'nde dizi ekibiyle birlikteyken barışmışlardı. Öpüşme krizinin nedeni olarak da o dönem sevgilisi olan Alp Navruz ile Türkoğlu arasında öpüşme sahnesindeki yakınlıktan ortaya çıkan gerginlik olduğu öne sürülmüştü.
Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek de bir röportajında "Aşık olduklarında dünyayı ayağa kaldıran, ancak ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilenler oluyor. 'Bu rolü oynamam' diyerek yapımcıyı arayanlar bile oluyor..." sözlerini kullanarak krizin fitilini ateşlemişti.
@CapaMagMagazine sayfasının aktardığına göre Kızılcık Şerbeti'nde Giray Şifacıgil karakterini canlandıran Kaan Taşaner de bu olaylar üzerine sessizliğini bozdu. Taşaner TV100'deki Magazin Hattı programına yaptığı açıklamada Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşananları değerlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın