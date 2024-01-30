Yağmurlu Bir Günde Arabada Çalabileceğin 10 Enfes Şarkı
Yağmurlu Bir Günde Arabada Çalabileceğin 10 Enfes Şarkı
Yağmurlu havalarda müzik dinlemenin tadı bir başka oluyor. Yolculuk esnasında dinlediğin şarkılar, yolu daha çekilir kılıyor. Listemizde yağmurlu havalarda seyahat ederken arabada dinleyebileceğin şarkıları sıraladık. Ancak müziğe kendini çok kaptırıp yolda dikkatinin dağılmasını istemeyiz, bu yüzden şarkı seçimlerimiz biraz dinlendirici şarkılar oldu.
Keyifli dinlemeler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gregory Alan Isakov - San Luis
2. Sufjan Stevens - Fourth Of July
3. Karl Blau - Fallin' Rain
4. Matt Maltese - Intolewd
5. Tom Rosenthal - It's OK
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. The Paper Kites - Arms
7. Patrick Watson - Ode to Vivian
8. Lord Huron - The Night We Met
9. Bon Iver - Beach Baby
10. Chance Peña - In My Room
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın