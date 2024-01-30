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Yağmurlu Bir Günde Arabada Çalabileceğin 10 Enfes Şarkı

etiket Yağmurlu Bir Günde Arabada Çalabileceğin 10 Enfes Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 17:46

Yağmurlu havalarda müzik dinlemenin tadı bir başka oluyor. Yolculuk esnasında dinlediğin şarkılar, yolu daha çekilir kılıyor. Listemizde yağmurlu havalarda seyahat ederken arabada dinleyebileceğin şarkıları sıraladık. Ancak müziğe kendini çok kaptırıp yolda dikkatinin dağılmasını istemeyiz, bu yüzden şarkı seçimlerimiz biraz dinlendirici şarkılar oldu.

Keyifli dinlemeler!

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1. Gregory Alan Isakov - San Luis

2. Sufjan Stevens - Fourth Of July

3. Karl Blau - Fallin' Rain

4. Matt Maltese - Intolewd

5. Tom Rosenthal - It's OK

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6. The Paper Kites - Arms

7. Patrick Watson - Ode to Vivian

8. Lord Huron - The Night We Met

9. Bon Iver - Beach Baby

10. Chance Peña - In My Room

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