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Su Sıradan Bir Madde Değildir!

etiket Su Sıradan Bir Madde Değildir!

Burçak Yüce
Burçak Yüce - yazio
17.10.2026 - 16:20
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Bazı şeyler vardır…

Her gün elinin altındadır ama hiç gerçekten bakmazsın, belki de kıymetini bilmezsin.

Su gibi…

Bir bardak suyu eline aldığında çoğu zaman sadece susuzluğunu giderecek bir şey tuttuğunu sanırsın.

Oysa belki de avucunun içinde, hayatın kendi, içinde hayat saklayan bir madde hatta manası olan bir kavram vardır.

Topraktan yaratıldığımız söylenir ya hep…

Ama toprak tek başına yetmez! Bir şeyin can bulması için, illa suya değmesi gerekir.

Mevlana hazretleri nisan ayında yağan yağmurların doğayı canlandırdığı, yeşerttiği gibi insanı da yeşerttiğini söyler.

Belki de bu yüzden Kur’an’da;

“Her canlı şeyi sudan yarattık.” denir.

Ama ayetin en derin yerlerinden biri çoğu zaman gözden kaçar…

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Çünkü oradaki mesele sadece su değildir. Suyu da yaratanın Allah olmasıdır.

Çünkü oradaki mesele sadece su değildir. Suyu da yaratanın Allah olmasıdır.

Yani hayat dediğin şey, hem sana verilmiş bir nimet hem de senden bağımsız bir emanettir.

Belki bu yüzden insan, bir yudum su içerken aslında sadece bedenini değil, varlığını da ayakta tutuyordur.

Ne ilginç değil mi…

Dünyanın neresine gidersen git, bu ilahi bilgilere vakıf bazı insanlar birbirinden bağımsızca hep var olmuş, suya sıradan davranmamıştır.

Kimi “ab-ı hayat” demiş, kimi “cennet nimeti”…

Kimi bir nehre bile “anam” diyecek kadar bağ kurmuştur.

Çünkü kamil insan, hayatı taşıyan şeyin su olduğunu hep sezmiştir.

Türk mitolojisinde de, kadim Afrika anlatılarında da, eski Hint öğretilerinde de, başlangıçta hep su vardır.

Henüz şekil almamış bir boşluk ve o boşluğun içinden doğan hayat.

Biz henüz keşfedemesek de insanlık binlerce yıldır aynı hakikatin etrafında dolaşır: “Su sadece bir madde değil.”

Bir düşün…

Senin bedeninin büyük kısmı su.

Kalbinin atışında, hücrelerinin içinde, gözyaşında, nefesinde hep su var.

Ve belki de bu yüzden, maruz kaldığın her şey seni değiştiriyor.

Bugün bilim dünyasında hâlâ tartışmalı da olsa, suyun bulunduğu ortamdan etkilenebildiğini söyleyen çalışmalar var.

Seslerden, sözlerden, titreşimlerden, hatta duygulardan.

Eğer bedeninin büyük kısmı sudan oluşuyorsa sen gerçekten hiçbir şeyden etkilenmeden yaşayabilir misin?

Sanırım biraz da bu yüzden bazı insanların yanında ruhun daralıyor.

Bazı ortamlarda içinin sıkıldığını hissediyorsun.

Ve bazı insanların yanında hiçbir şey konuşulmasa bile huzur buluyorsun.

Hülasa insan sadece etten kemikten ibaret değil.

İnsan aynı zamanda maruz kaldığı şeylerin toplamı.

Sabah telefonda gördüğün haberler, dinlediğin sesler, duyduğun cümleler, içinde bulunduğun ortam hepsi sende bir iz bırakıyor.

Belki zihninde belki ruhunda belki de içindeki o görünmez akışta.

Ama suyun asıl sırrı sadece burada değil.

Su, aynı zamanda bir imtihan.

Bir köpek düşün…

Susuzluktan dili dışarı çıkmış.

Ve bir insan eline aldığı suyu onunla paylaşıyor.

Sonra bir söz geliyor:

Bu merhamet, o insanı cennete taşıyabiliyor.

Mesele sadece bir hayvana su vermek değil.

Hayata hürmet etmek.

Başka bir anlatıda ise,

bir canlı susuz bırakılıyor ve bu karanlığın sebebi oluyor.

Demek ki bazen bir insanın kaderi koca olaylarla değil, bir damla suyla değişebiliyor.

Biraz da yüzden Peygamber Efendimiz,

“İnsanların en hayırlısı, insana su verendir.” buyuruyor.

Çünkü bazı iyilikler vardır, çok küçük görünür ama aslında hayat kadar büyüktür.

Ve ne garip insan, en çok hayat veren şeyi, en çok unutan varlıktır

Suyu içiyoruz ama görmüyoruz.

Musluğu açıyoruz ama düşünmüyoruz.

Belki de ancak susuz kaldığımızda anlıyoruz.

Dudaklarımız çatladığında boğazımız susuzluktan yandığında bir damla suyun ne demek olduğunu öğreniyoruz.

O yüzden derler ya:

Kıymet, yoklukla anlaşılır.

Ama su, biz unutsak da unutmuyor.

Hâlâ akıyor.

Hâlâ temizliyor.

Hâlâ hayat veriyor.

Hülasa mesele sadece su içmek değil…

Hayata, suya, yaratılışa nasıl baktığın ve nihayetinde bu bakış açın ve enerjinle içindeki bu nimeti nasıl bir suya dönüştüğün.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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