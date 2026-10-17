Su Sıradan Bir Madde Değildir!

Bazı şeyler vardır…

Her gün elinin altındadır ama hiç gerçekten bakmazsın, belki de kıymetini bilmezsin.

Su gibi…

Bir bardak suyu eline aldığında çoğu zaman sadece susuzluğunu giderecek bir şey tuttuğunu sanırsın.

Oysa belki de avucunun içinde, hayatın kendi, içinde hayat saklayan bir madde hatta manası olan bir kavram vardır.

Topraktan yaratıldığımız söylenir ya hep…

Ama toprak tek başına yetmez! Bir şeyin can bulması için, illa suya değmesi gerekir.

Mevlana hazretleri nisan ayında yağan yağmurların doğayı canlandırdığı, yeşerttiği gibi insanı da yeşerttiğini söyler.

Belki de bu yüzden Kur’an’da;

“Her canlı şeyi sudan yarattık.” denir.

Ama ayetin en derin yerlerinden biri çoğu zaman gözden kaçar…