“Köklerimiz Mirasımızdır”
Kitap fuarlarında bir süre sonra raflara değil, insanlara bakmaya başlıyorum. Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nın koridorlarında da öyle oldu. Bir kitabı eline alıp arka kapağını okuyan, sonra dalıp giden, kitabı bırakıp birkaç adım sonra geri dönen insanlar gördüm. Bana kalırsa insan, bir kitabın karşısında durup kaldığında aslında kendi hikâyesinin bir sayfasıyla karşılaşıyor.
Bu yılki fuarın teması “Romanların ve Hatıratların İzinde”ydi. Tema üzerine düşündükçe aklım hep aynı yere gitti: Romanları yazarlar yazar ama hatıratın ilk müsveddesi çoğu zaman bir mutfak masasında, bir anneannenin, bir dedenin sesinde kalır. Kimse kaydetmez, kimse sormaz. Sonra o seslerin taşıdığı sevinçler de kırgınlıklar da hiç tanımadığımız torunların hayatına sessizce yerleşir.
Dr. Tuna Tüner’le konuşmak istememin nedeni de buydu. Sinema ve televizyon eğitimiyle başlayıp psikolojiyle derinleşen bir yolculuğun ardından, “Köklerimiz mirasımızdır” diyen ve “Yalnızca hakikat iyileştirir” ilkesinin altını çizen bir isim o. Kuantum Drama yaklaşımından aile diziminin tartışmalı yanlarına, ilişkilerdeki denge arayışından Türkiye’de ailenin geleceğine kadar uzanan bu söyleşide sorularımı yanıtladı. Meseleye buradan baktığımda, fuarın temasına bundan daha uygun bir sohbet düşünemiyorum.
1. “Köklerimiz mirasımızdır” diyorsunuz. Anneannemizden, dedemizden bize geçen ama adını koyamadığımız yükler nelerdir? Bir insan, kendisine ait olmayan bir acıyı taşıdığını nasıl fark eder?
2. Sinema ve televizyon eğitimiyle başlayan bir yolculuk psikolojiyle devam etti. Kuantum Drama’daki “sahne” fikri bu ilk eğitimden mi besleniyor? Dramanın insanı iyileştiren tarafı nedir?
3. “Yalnızca hakikat iyileştirir” ilkesini sık sık vurguluyorsunuz. Hakikat derken neyi kastediyorsunuz? Bazı aile sırları gün yüzüne çıktığında iyileştirmek yerine yaralayabilir de; bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
4. İlişkilerde Denge Oyunu’nda ilişkiyi “iki kişinin de kazanması gereken bir denge oyunu” olarak tarif ediyorsunuz. Bugünün ilişkilerinde bu dengeyi en çok bozan şey ne: sosyal medya mı, beklentiler mi, yoksa geçmişten taşıdıklarımız mı?
5. Türkiye’de Aile Kurumunun Geleceği kitabınızda geleceğe dair nasıl bir tablo çiziyorsunuz? 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından yalnızlaşma, boşanmalar ve azalan doğurganlık karşısında sizce ilk adım ne olmalı?
6. Aile dizimi yöntemi bilim çevrelerinden zaman zaman eleştiri alıyor. Bu eleştirilere nasıl cevap veriyorsunuz? Bir okur, sağlıklı bir terapi sürecini güvenilir olmayan uygulamalardan nasıl ayırt edebilir?
7. Bu yılki Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması “Romanların ve Hatıratların İzinde”. Aile hatıralarını yazıya geçirmek, büyüklerimizin anlattıklarını kaydetmek bir tür iyileşme olabilir mi? Okurlarınıza kendi aile hikâyelerini yazmaları için ne önerirsiniz?
8. Kocaeli’de okurlarınızla yüz yüze buluştunuz. Fuar söyleşilerinde size en sık sorulan soru ne oluyor? Bir kitap fuarının kalabalığında okurlarınızın yüzünde en çok neyi görüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!