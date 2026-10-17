Her Şehrin Kendi Hikayesini Anlatacak Bir Kaleme İhtiyacı Vardır!

Her şehrin kendi hikâyesini anlatacak bir kaleme ihtiyacı vardır.” Çok güzel söz doğrusu. Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Başkan Tahir Büyükakın’dan aldım sözü. Bu özel fuara niçin bu kadar özendiklerini anlatırken ifade ediyordu.

Rehber kitaplar bir şehrin nerede olduğunu anlatır. Yerel yazarlar ise neden orada olduğunu. Duvarda üç saat olduğunu düşünün. Biri neredeyse hiç kıpırdamıyor. Biri yavaş yavaş, mevsimler gibi dönüyor. Üçüncüsü deli gibi tıkırdıyor, saniyeler birbirini kovalıyor.

Fransız tarihçi Fernand Braudel tarihi böyle okumayı önermişti. Dağların, denizlerin, iklimin neredeyse durağan “uzun süre”si. Ekonomilerin ve toplumların yavaş dalgalanan zamanı. Bir de savaşların, antlaşmaların, kralların hızlı “olay zamanı”. Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bilgi notunda Braudel’in adını görünce sevindim. Çünkü fuar tarihi sadece büyük olaylar üzerinden değil, onları hazırlayan coğrafi, ekonomik ve kültürel şartlarla birlikte okumaya çağırıyordu. Bu yılın teması “Romanların ve Hatıratların İzinde”ydi. Bence bu üç saati aynı anda işletebilen en iyi tür roman. Bir karakterin hayatına hem dağı hem pazarı hem de savaşı sığdırabiliyor. Hatırat ise o hızlı saatin içinden, tanığın nefes nefese tuttuğu notları getiriyor.

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl bu meseleye ayrı bir yer açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen KÜDEP, yani Kültürel Değerler Destek Projesi, fuarda tanıtıldı. İlk adım, yerel yazarların henüz yayımlanmamış edebî eserlerine dijital telif desteği sağlamak. Fuarın kültür yayınları arasında Yılmaz Dalgalan’ın İzmit’i anlatan şehir romanı “Aslı Gibidir” de vardı, Kocaeli’nin spor hafızasını kayda geçiren kitaplar da. Burada dikkatimi çeken şu: Fuar, uluslararası konuklar ve tanınmış yazarlarla dolu bir programın içinde kendi şehrinin seslerini unutmamış. Bence bir kitap fuarını gerçekten değerli kılan şey de bu. Dünyaya açılırken kendi kapısının önünü süpürmek. Şimdi yeni bir sesi dinleme vakti. Röportajımız sizinle.