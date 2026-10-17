İşçiler İçin Bir Saray: Viyana’daki Bir Havuzun Anlattığı Yüz Yıllık Hikaye

Tröpferlbad’a gelen bir insan önce kasadan bir sayım kartı ve soyunma dolabının anahtarını alıyordu.

O andan itibaren süre başlıyordu.

Yıkanmak için ayrılan toplam zaman yalnızca 30 dakikaydı. Üstelik bu süreye soyunmak, duş almak, kurulanmak ve yeniden giyinmek de dahildi.

Bugün bize oldukça katı gelebilecek bu küçük kural, dönemin gündelik hayatını bütün açıklığıyla gösteriyor.

Bir dolap anahtarı…

Bir havlu…

Bir parça sabun…

Ve yarım saatlik sıcak su…

Bunlar, banyosu olmayan bir evde yaşayan insan için yalnızca temizlik anlamına gelmiyordu. Kısa süreliğine de olsa kişisel bir alana, düzen duygusuna ve şehir tarafından tanınmış bir hakka sahip olmak demekti.

Viyana’daki belediye banyolarının kullanımı hızla arttı. İlk Tröpferlbad’ın açılmasından on yıl sonra şehirde 11 halk banyosu vardı. 1903’te bu sayı 15’e ulaşmıştı. Ziyaretçi sayısı ise 1893’teki 526 binden 1903’te 1,7 milyonun üzerine çıkmıştı.

Küçük duş bölmeleri, büyük bir toplumsal değişimin sessiz mekânları hâline gelmişti.

Fakat Viyana bir süre sonra yalnızca insanların yıkanabileceği işlevsel yapılar inşa etmekle yetinmedi.

Bir sonraki adım çok daha iddialıydı.

Saray sandığınız bir havuz

Amalienbad, 1923–1926 yılları arasında mimarlar Karl Schmalhofer ve Otto Nadel tarafından tasarlandı.

Dönemin “Kızıl Viyana” yönetimi sosyal konutlardan sağlık hizmetlerine, eğitimden spora kadar kentin gündelik hayatını yeniden şekillendirmeye çalışıyordu. Amalienbad da bu büyük kamusal programın en görünür simgelerinden biri oldu.

Geç Jugendstil ile Art déco etkilerini bir araya getiren yapı, Roma hamamlarını hatırlatan anıtsal bir düzen taşıyordu. Büyük yüzme havuzu, tribünleri, duşları, küvet banyoları, sauna ve tedavi bölümleriyle döneminin en modern tesislerinden biriydi.

Havuzun cam çatısı elektrikle yalnızca üç dakika içinde açılabiliyordu. Böylece yaz aylarında kapalı havuz, gökyüzüne açılan bir yüzme alanına dönüşüyordu.

Tesiste aynı anda yaklaşık 1.300 kişiye hizmet verilebiliyordu. Çocukların yüzme dersleri için mayo sağlanıyor, spor karşılaşmaları için seyirci tribünleri kullanılıyor, bodrum katında sağlık ve tedavi hizmetleri sunuluyordu.

Açıldıktan yalnızca 11 ay sonra, Haziran 1927’de milyonuncu ziyaretçi karşılandı.

Bina, adını 1919’da Favoriten’den Viyana Belediye Meclisine seçilen ilk kadın temsilci olan Amalie Pölzer’den aldı.

Bir kadın siyasetçinin adını taşıyan bu büyük kamusal yapı, işçi semtinin merkezinde suyu, sporu, sağlığı ve mimari güzelliği bir araya getiriyordu.

Güzellik kimin hakkıydı?

Amalienbad açıldığında herkes bu ihtişamdan memnun değildi.

Bazı gazeteler yapıyı fazla gösterişli buldu. Böyle anıtsal ve pahalı bir binanın işçi mahallesinde ne işi olduğunu sorgulayanlar oldu.

Dönemin bir gazetesinde, bu görkemli yapının “yanlış çevreye düşmüş” gibi göründüğü yazıldı. Bir başka eleştiride ise işçiler için gereğinden fazla pahalı bir “banyo sarayı” yapıldığı savunuldu.

Aslında tartışmanın merkezinde maliyetten daha büyük bir soru vardı:

Böylesine güzel bir yapı kime layıktı?

Saraylar aristokrasiye, görkemli salonlar seçkinlere, kaliteli malzemeler varlıklı kesimlere ait görülüyordu. İşçi mahallesine ise yalnızca işlevsel, sade ve ucuz olanın yeterli olduğu düşünülüyordu.

Viyana Belediye Başkanı Karl Seitz’in açılışta verdiği cevap bu nedenle çok anlamlıydı. Amalienbad’ın özellikle bir işçi semtine yapıldığını, çünkü beden kültürünün toplumun en geniş kesimlerine ulaşmasını istediklerini söyledi.

Bu yaklaşım, mimariyi yalnızca duvarlardan ve süslemelerden ibaret görmüyordu.

Güzellik de bir kamu hizmetiydi.

İnsanların kendilerini değerli hissettikleri bir mekâna girebilmesi, ışığın suya nasıl düştüğünü görebilmesi, temiz ve özenli bir salonda zaman geçirebilmesi de sosyal eşitliğin bir parçasıydı.

Amalienbad’ın asıl radikal fikri belki de buydu:

İşçilerin yalnızca yıkanmaya değil, güzelliğe de hakkı vardı.