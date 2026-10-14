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Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenleme: 2 Yıldan Sonra Her Ek Yıl İçin Vergi Ödenecek

Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenleme: 2 Yıldan Sonra Her Ek Yıl İçin Vergi Ödenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 11:30
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Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de iki yıldan uzun süre kullanabilmesi için çalışma yapılıyor. İki yılın ardından aracı kullanmaya devam etmek isteyenler, her ek yıl için belirli bir vergi ödeyecek. Taslak henüz tamamlanmadı; bitince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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İki yıl dolduktan sonra her ek yıl için vergi ödenecek.

İki yıl dolduktan sonra her ek yıl için vergi ödenecek.

Ekonomim'in 13 Ekim tarihli haberine göre taslak, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlar için ek süre imkânı tanıyor. İki yıllık süre dolduğunda aracı Türkiye'de kullanmaya devam etmek isteyenler, her ilave yıl için belirlenen vergiyi ödeyerek ek süre alabilecek.

Vergi tutarı henüz açıklanmadı. Ek sürenin toplam kaç yıla kadar uzatılabileceği de belli değil.

Şu an yabancı plakalı araç Türkiye'de en fazla 730 gün kullanılabiliyor.

Şu an yabancı plakalı araç Türkiye'de en fazla 730 gün kullanılabiliyor.

Mevcut kurallara göre yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de 730 gün, yani iki yıl boyunca kullanabiliyor. Yurt dışı yerleşik sayılmak için son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında ikamet etmiş olmak gerekiyor.

Emekliler için ise ayrı bir kural var. Emekliler ilk girişte 730 gün kullanım hakkı alıyor, süre dolmadan başvurarak 730 gün daha isteyebiliyor. Toplam 1460 günün sonunda araç yurt dışına çıkarılmak zorunda.

Taslak önce Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek.

Taslak önce Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek.

Taslak üzerindeki çalışmalar sürüyor. Metin tamamlandığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirilecek, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Sonraki aşamada düzenlemenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun 5-9 Ekim haftasındaki toplantısında gündeme gelen düzenleme, 2023 seçimleri öncesinde verilen seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Aynı toplantıda, yaşadıkları ülkede askerliğini tamamlayan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmamasını öngören kanun teklifi de gündeme geldi. Bu teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Araç düzenlemesinin yürürlük tarihi ise henüz belli değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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