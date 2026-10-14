Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenleme: 2 Yıldan Sonra Her Ek Yıl İçin Vergi Ödenecek

Mevcut kurallara göre yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de 730 gün, yani iki yıl boyunca kullanabiliyor. Yurt dışı yerleşik sayılmak için son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında ikamet etmiş olmak gerekiyor.

Emekliler için ise ayrı bir kural var. Emekliler ilk girişte 730 gün kullanım hakkı alıyor, süre dolmadan başvurarak 730 gün daha isteyebiliyor. Toplam 1460 günün sonunda araç yurt dışına çıkarılmak zorunda.