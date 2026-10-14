Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenleme: 2 Yıldan Sonra Her Ek Yıl İçin Vergi Ödenecek
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Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de iki yıldan uzun süre kullanabilmesi için çalışma yapılıyor. İki yılın ardından aracı kullanmaya devam etmek isteyenler, her ek yıl için belirli bir vergi ödeyecek. Taslak henüz tamamlanmadı; bitince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
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İki yıl dolduktan sonra her ek yıl için vergi ödenecek.
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Şu an yabancı plakalı araç Türkiye'de en fazla 730 gün kullanılabiliyor.
Taslak önce Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında incelenecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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