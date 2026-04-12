X'te Bir Kullanıcının Maç Tahminleri Herkesi Şaşırttı: Kimsenin İnanmadığı Tahmin Gerçek Oldu

Süper Lig'de bu haftaki sonuçlarla zirve yarışı yeniden kızıştı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u yenmesi, Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında takılması ve son olarak Galatasaray'ın evinde Kocaelispor ile puanları paylaşması zirve hesaplarını yeniden şekillendirdi.

X'te bir kullanıcının Kayserispor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Kocaelispor maçlarının skorlarını bilmesi ise bir anda gündem oldu ve ilginç tepkileri beraberinde getirdi.