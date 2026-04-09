Haberler
Gündem
WhatsApp'ta "Hibe Kredi" Tuzağıyla Dolandırıp Vurgun Yaptılar

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 21:34

Düzce’de bir vatandaşı WhatsApp üzerinden “hibe kredi” vaadiyle 1 milyon 58 bin TL dolandıran şebekeye yönelik Kocaeli ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, çetenin banka hesaplarında yaklaşık 8 milyon liralık işlem hareketi belirlendi.

1 milyon 58 bin lira dolandırdı.

Düzce’de olay, 50 yaşındaki F.S.’nin telefonuna gelen sahte bir mesajla başladı. “Yüksek miktarda hibe kredi kazandınız” vaadine inanan vatandaş, verilen IBAN’a parça parça toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Ödemelerin ardından şüphelilere ulaşamayan F.S., dolandırıldığını fark ederek jandarmaya başvurdu.

8 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi.

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarından hareketle kimlik ve adres tespiti yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli’de 4, İzmir’de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 yaşındaki E.Ş., 48 yaşındaki H.S.K., 45 yaşındaki V.E., 26 yaşındaki B.N.A. ve 46 yaşındaki E.Y. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında son 1 ayda yaklaşık 8 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edildi.

3 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, H.S.K., E.Ş. ve E.Y.’nin tutuklanmasına karar vererek bu kişileri Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderdi. Diğer şüpheliler B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
