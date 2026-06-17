Vefat Eden Ece İrtem'in Son Görüntülerine Avukatından Açıklama Geldi
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle tanıdığımız Ece İrtem, geçtiğimiz günlerde vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun ani vefatı herkesi şaşırtırken Ece İrtem'in evinin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerine sosyal medyadan pek çok yorum gelmişti. Ece İrtem'in avukatından oyuncunun son görüntülerine dair açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi yasa boğdu.
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Ece İrtem'in son görüntülerine dair avukatının açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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