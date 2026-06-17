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Vefat Eden Ece İrtem'in Son Görüntülerine Avukatından Açıklama Geldi

Vefat Eden Ece İrtem'in Son Görüntülerine Avukatından Açıklama Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 11:50
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Işıl karakteriyle tanıdığımız Ece İrtem, geçtiğimiz günlerde vefat etti. 35 yaşındaki oyuncunun ani vefatı herkesi şaşırtırken Ece İrtem'in evinin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerine sosyal medyadan pek çok yorum gelmişti. Ece İrtem'in avukatından oyuncunun son görüntülerine dair açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi yasa boğdu.

Oyuncu Ece İrtem, ani vefatıyla herkesi yasa boğdu.

Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu, Yeni Gelin gibi sevilen dizilerde rol alan Ece İrtem, doğum gününün ertesi günü evinde vefat etti. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Ece İrtem'in cenazesi bugün (17 Haziran) Kuşadası'ndan kalkarken oyuncunun vefatından önceki son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Doğum gününde annesiyle vakit geçiren Ece İrtem'in oturduğu apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerine pek çok yorum gelmişti. Ece İrtem'in avukatından bu görüntülere dair açıklama geldi.

Ece İrtem'in son görüntülerine dair avukatının açıklaması:

Ece İrtem'in son görüntülerine dair avukatının açıklaması:

Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem’in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. AV.UĞUR GÖKKOYUN

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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