Vedat Milor Menemen Fitilini Yeniden Ateşledi! İdeal Menemen Malzemesi Oranı Herkesi Birbirine Düşürdü
Gün geçmiyor ki yeni bir menemen tartışması gündemimizi meşgul etmesin. Biz henüz soğanlı - soğansız konusunda bir anlaşmamaya varmamışken, ünlü gurman Vedat Milor bu sefer de yeni bir tartışma başlattı: Menemenin içindeki ideal malzeme oranı. Bakın herkes nasıl da birbirine girdi?
Uzun zamandır yemek konusuyla ilgili bir tartışmamız var: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?
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Neyse ki bu sonsuz tartışmaya ünlü gurman Vedat Milor son noktayı koymuştu.
Vedat Milor, X hesabından konuyu ankete açtı ve bu sonuçlar ortaya çıktı 👇
Soğanlı soğansız mevzusu tam kapanmıştı ki, Vedat Milor bu sefer de menemenin ideal malzeme oranını tartışmaya açtı.
Milor'un sorusu şöyleydi 👇
Ve herkes kendi ideal menemen oranını açıkladı 👇
Peki siz menemeninizi nasıl alırsınız? Yorumlara yazın da bilgilenelim...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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