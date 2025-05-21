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Vedat Milor Menemen Fitilini Yeniden Ateşledi! İdeal Menemen Malzemesi Oranı Herkesi Birbirine Düşürdü

Vedat Milor Menemen Fitilini Yeniden Ateşledi! İdeal Menemen Malzemesi Oranı Herkesi Birbirine Düşürdü

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
21.05.2025 - 14:15

Gün geçmiyor ki yeni bir menemen tartışması gündemimizi meşgul etmesin. Biz henüz soğanlı - soğansız konusunda bir anlaşmamaya varmamışken, ünlü gurman Vedat Milor bu sefer de yeni bir tartışma başlattı: Menemenin içindeki ideal malzeme oranı. Bakın herkes nasıl da birbirine girdi?

Uzun zamandır yemek konusuyla ilgili bir tartışmamız var: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Uzun zamandır yemek konusuyla ilgili bir tartışmamız var: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Bundan önce de turşu limon suyuyla mı yapılır yoksa sirkeyle mi diye tartışıyorduk hatırlarsanız.

Neyse ki bu sonsuz tartışmaya ünlü gurman Vedat Milor son noktayı koymuştu.

Neyse ki bu sonsuz tartışmaya ünlü gurman Vedat Milor son noktayı koymuştu.

Ama tabii bu tartışmaların bittiği anlamına gelmez.

Vedat Milor, X hesabından konuyu ankete açtı ve bu sonuçlar ortaya çıktı 👇

Vedat Milor, X hesabından konuyu ankete açtı ve bu sonuçlar ortaya çıktı 👇

Soğanlı menemen burun farkıyla tartışmayı kazandı diyebiliriz.

Soğanlı soğansız mevzusu tam kapanmıştı ki, Vedat Milor bu sefer de menemenin ideal malzeme oranını tartışmaya açtı.

Soğanlı soğansız mevzusu tam kapanmıştı ki, Vedat Milor bu sefer de menemenin ideal malzeme oranını tartışmaya açtı.

Hazır mısınız?

Milor'un sorusu şöyleydi 👇

Milor'un sorusu şöyleydi 👇

Ve herkes kendi ideal menemen oranını açıkladı 👇

Ve herkes kendi ideal menemen oranını açıkladı 👇

Peki siz menemeninizi nasıl alırsınız? Yorumlara yazın da bilgilenelim...

Peki siz menemeninizi nasıl alırsınız? Yorumlara yazın da bilgilenelim...

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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