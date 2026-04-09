Ve Beklenen Açıklama Geldi: Sinan Akçıl, Milli Takıma Dünya Kupası İçin Marş Yazdı

2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takımımız, 24 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası bileti aldı. Bu başarı sonrasında Tarkan'ın 2002'deki 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısının ardından 2026 için sosyal medyada milli takım marşı istekleri ortaya atıldı. Pek çok sanatçı milli takım marşı için gönüllü olurken bunun en başında Sinan Akçıl yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Sinan Akçıl yeni bir marş yapacağını duyurmuştu.