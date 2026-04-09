Ve Beklenen Açıklama Geldi: Sinan Akçıl, Milli Takıma Dünya Kupası İçin Marş Yazdı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 20:30

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası bileti almasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de hangi şarkıcının milli takıma marş yapacağı olmuştu. Tarkan’ın 2002 yılındaki unutulmaz marşının yeniden kullanılması teklifine karşı şarkıcı Sinan Akçıl yeni bir marş hazırlığında olduğunu söylemişti. Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan şarkıcı, “Ben gerçek kalple yazdım az biraz daha sabır” dedi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan milli takım marşı konusunda Sinan Akçıl’dan yeni açıklamala geldi.

2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takımımız, 24 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası bileti aldı. Bu başarı sonrasında Tarkan'ın 2002'deki 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısının ardından 2026 için sosyal medyada milli takım marşı istekleri ortaya atıldı. Pek çok sanatçı milli takım marşı için gönüllü olurken bunun en başında Sinan Akçıl yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Sinan Akçıl yeni bir marş yapacağını duyurmuştu.

Ve beklenen açıklama geldi. Sinan Akçıl milli takım için marş hazırladı.

Sosyal medyada dolaşan birden çok mar hakkında ‘Onlar yapay zeka’ diyen Sinan Akçıl yeni marş yaptığını, duymamız için biraz daha beklememiz gerektiğini şu sözlerle açıkladı: “Ortalıkta dolaşan marşlardan hiç biri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın:) zaten ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka(Suno) ürünü, ben gerçek kalple yazdım az biraz daha sabır..

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
