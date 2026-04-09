article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şarkıcı Yusuf Güney Tutuklandı

Şarkıcı Yusuf Güney Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 17:34 Son Güncelleme: 09.04.2026 - 17:55

YouTube yayınında Ayahuasca çayını özendirici nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gün içinde gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Yusuf Güney öğlen saatlerinde gözaltına alınmıştı, tutuklandı!

Şarkıcı Yusuf Güney öğlen saatlerinde gözaltına alınmıştı, tutuklandı!

YouTube yayınında Ayahuska çayını özendirici nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi. Ayahuasca çayının içeriğinde DMT maddesi bulunduğu, bu maddenin 2313 sayılı ‘yasaklı maddelerin’ Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.

Alınan ifadeler ve yapılan incelemeler sonunda şarkıcı Yusuf Güney’in tutuklanmasına karar verildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
5
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın