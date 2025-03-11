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Vatikan Gizli Arşivinden Çıktı! 900 Yıllık "Papaların Kehaneti" Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi

Vatikan Gizli Arşivinden Çıktı! 900 Yıllık "Papaların Kehaneti" Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 10:43

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu ile ilgili gündeme gelen Vatikan'ın bu kez de gizli arşivleri gündemde. Arşivlerde bulunan 900 yıllık kitapta Kıyamet Günü'nün tarihi ile birlikte 112 kısa ve gizemli ifade yer alıyor. 12. yüzyıldan kalma 'Papaların Kehaneti' adlı metin ilk liderden itibaren tüm papaları tanımlıyor ve Papa Francis ile son buluyor. Peki, Kıyamet Günü ne zaman? 

İşte, detaylar

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Vatikan Gizli Arşivlerinden 900 yıllık gizem: "Papaların Kehaneti" adlı metnin, Kıyamet Günü'nün gerçekleşeceği tarihi içinde barındırdığı iddia ediliyor!

Vatikan Gizli Arşivlerinden 900 yıllık gizem: "Papaların Kehaneti" adlı metnin, Kıyamet Günü'nün gerçekleşeceği tarihi içinde barındırdığı iddia ediliyor!

Latince ifadeler içeren 12. yüzyıldan kalma 'Papaların Kehaneti' adlı metin, 1143'te Celestine II ile başlayıp Kilise'nin şu anki lideri Papa Francis ile sona eriyor. Aziz Malachy tarafından yazıldığı belirtilen kitabın her papayı tanımladığına inanılıyor. Hatta Vatikan Gizli Arşivlerinde yerini alan kitap, kıyamet günü ile Papa Francis'in hastalığı arasında da ürpertici bağlantılar kuruyor.

Papaların Kehaneti, 112 kısa ve gizemli ifadeden oluşuyor!

Malachy'nin yazılarını Vatikan arşivlerinde bulduğunu iddia eden Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından 1595 yılında keşfedilen kitapta kıyamet günü için 2027 yılı işaret ediliyor.

İşte Papaların Kehaneti kitabında dünyanın sonunu anlatan pasaj

İşte Papaların Kehaneti kitabında dünyanın sonunu anlatan pasaj

Kitabın son pasajında, 'Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmü sırasında, Romalı Petrus hüküm sürecek ve birçok sıkıntı arasında sürüsünü besleyecek; ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacaktır. Son.' ifadeleri yer alıyor. 

Kimileri metni, Papa Francis'in kronik akciğer hastalığı nedeniyle görevi Petrus'a devredeceği şeklinde yorumluyor. Kimileri ise Malachy'nin Francis'in son olacağını ima ettiğine inanıyor.

İlk liderden 442 yıl sonra dünyanın sonu gelecek: Yani 2027'de!

İlk liderden 442 yıl sonra dünyanın sonu gelecek: Yani 2027'de!

2024 yılında yayımlanan belgeselde, Papa Sixtus V'ye atfedilen 1585 tarihli pasajda yer alan 'Bir işaretin ortasındaki mil' ifadesi düşünüldüğünde ikinci ihtimalin doğru olabileceğini öne sürülüyor. 

Papa Sixtus V, ilk liderden 442 yıl sonra yönetimi devralmıştı. Yani metin onun kehanetin ortasında olduğunu ifade ediyorsa, dünyanın sonu 442 yıl sonra, yani 2027'de gelecek.

Dünyanın gündeminden düşmeyen savaşlar ise kehanetleri güçlendiriyor!

Dünyanın gündeminden düşmeyen savaşlar ise kehanetleri güçlendiriyor!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve Orta Doğu'daki çatışmalar derken pek çok kişi bir sonraki dünya savaşının yaklaştığını düşünüyor. Ayrıca nükleer silah programlarının yeniden başlaması, insansız hava araçları, uçaklar ve hatta robotlar da 'Papa Kehaneti'ndeki pasajlarla bağlantılı olarak görülüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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