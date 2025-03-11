Vatikan Gizli Arşivinden Çıktı! 900 Yıllık "Papaların Kehaneti" Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi

Latince ifadeler içeren 12. yüzyıldan kalma 'Papaların Kehaneti' adlı metin, 1143'te Celestine II ile başlayıp Kilise'nin şu anki lideri Papa Francis ile sona eriyor. Aziz Malachy tarafından yazıldığı belirtilen kitabın her papayı tanımladığına inanılıyor. Hatta Vatikan Gizli Arşivlerinde yerini alan kitap, kıyamet günü ile Papa Francis'in hastalığı arasında da ürpertici bağlantılar kuruyor.

Papaların Kehaneti, 112 kısa ve gizemli ifadeden oluşuyor!

Malachy'nin yazılarını Vatikan arşivlerinde bulduğunu iddia eden Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından 1595 yılında keşfedilen kitapta kıyamet günü için 2027 yılı işaret ediliyor.