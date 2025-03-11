Vatikan Gizli Arşivinden Çıktı! 900 Yıllık "Papaların Kehaneti" Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi
Vatikan Gizli Arşivinden Çıktı! 900 Yıllık "Papaların Kehaneti" Kıyamet Günü İçin Tarih Verdi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu ile ilgili gündeme gelen Vatikan'ın bu kez de gizli arşivleri gündemde. Arşivlerde bulunan 900 yıllık kitapta Kıyamet Günü'nün tarihi ile birlikte 112 kısa ve gizemli ifade yer alıyor. 12. yüzyıldan kalma 'Papaların Kehaneti' adlı metin ilk liderden itibaren tüm papaları tanımlıyor ve Papa Francis ile son buluyor. Peki, Kıyamet Günü ne zaman?
İşte, detaylar
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Vatikan Gizli Arşivlerinden 900 yıllık gizem: "Papaların Kehaneti" adlı metnin, Kıyamet Günü'nün gerçekleşeceği tarihi içinde barındırdığı iddia ediliyor!
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İşte Papaların Kehaneti kitabında dünyanın sonunu anlatan pasaj
İlk liderden 442 yıl sonra dünyanın sonu gelecek: Yani 2027'de!
Dünyanın gündeminden düşmeyen savaşlar ise kehanetleri güçlendiriyor!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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