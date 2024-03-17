Varlığının Değil Kur Karşısında Değerinin İçimize Dert Olacağı Dünyanın En Değerli Para Birimleri

Bu sefer size ülkeleri değil ülkelerin değerli para birimleri turuna çağırıyorum. Dünyanın en değerli para birimi nedir diye sorsam genellikle ya Dolar ya da Sterlin dersiniz. Ama yaptığımız araştırmaya göre acı gerçekler hiç öyle değil hele hele bizim yerli paramız hiç değil! Gelin birlikte bu dünyayı yaşamaya değil sadece izlemeye geldiğimizin gerçeği olan listeyi birlikte iç çekerek inceleyelim.