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Varlığının Değil Kur Karşısında Değerinin İçimize Dert Olacağı Dünyanın En Değerli Para Birimleri

Varlığının Değil Kur Karşısında Değerinin İçimize Dert Olacağı Dünyanın En Değerli Para Birimleri

Para Türk Lirası
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 15:01

Bu sefer size ülkeleri değil ülkelerin değerli para birimleri turuna çağırıyorum. Dünyanın en değerli para birimi nedir diye sorsam genellikle ya Dolar ya da Sterlin dersiniz. Ama yaptığımız araştırmaya göre acı gerçekler hiç öyle değil hele hele bizim yerli paramız hiç değil! Gelin birlikte bu dünyayı yaşamaya değil sadece izlemeye geldiğimizin gerçeği olan listeyi birlikte iç çekerek inceleyelim.

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/dunyani...
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1. Kuveyt Dinarı

1. Kuveyt Dinarı

Yahu editör sen bizimle dalga mı geçiyorsun demeyin evet ilk sıra Kuveyt Dinarının... Tabi bunun bir sebebi var; Kuveyt dünyanın petrol ihracatının %10’unu karşılıyor ve yıllardır ödemelerini Dolar üzerinden değil de Kuveyt Dinarı üzerinden istediği için dünyanın en güçlü para birimi olan Kuveyt Dinarı yıllardır dünya sıralamasında ilk sırada yer alması tesadüf olmuyor. Kuveyt sadece bu özelliği ile değil aynı zamanda gayri safi millî gelirinde kişi başına düşen 81.800 dolar ile en yüksek miktarda gelire sahip. Kuveyt Dinarı’nın kısaltması KWD ve 1 KWD: 104,55 Türk Lirası değerinde…

2. Bahreyn Dinarı

2. Bahreyn Dinarı

Para parayı çekiyor ama sanki petrol daha bi çekiyor sanki. Yine bir Arap ülkesi ile devam ediyoruz. İkinci sırada Körfez ülkeleri içerisinde gelirini petrol ile sağlayan Bahreyn bulunuyor. Kuveyt gibi ekonomisini petrol kaynakları ile yükselttiği için Bahreyn Dinarı oldukça değerli bir para birimi. Resmi Bahreyn Dinarı’nın kısaltması ise BHD ve 1 BHD: 85,26 Türk Lirası değerinde…

3. Umman Riyali

3. Umman Riyali

Umman riyalinin adını piyasada çok duymasak da ülke gelirinin büyük çocuğunluğunu petrol ve stratejik konumu nedeniyle ulaştırma sektöründen kazanıyor.  E durum böyle olunca yerel para birimi ile dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında üçüncü sırada yer alması kaçınılmaz oluyor.  Umman’ın resmi para biriminin kısaltması ise OMR ve 1 OMR: 83,46 Türk Lirası değerinde…

4. Ürdün Riyali

4. Ürdün Riyali

Dördüncü sırada yine bir Arap ülkesi var. Diğer Arap ülkeleri kadar doğal kaynakları olmasa da yıllardır ABD-Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmalardan aldığı hibeler, turizm ve hizmet sektörü nedeniyle Ürdün ekonomisi iyi durumda. Ürdün yerel para biriminin kısaltması ise JOD ve 1 JOD: 45,32 Türk Lirası değerinde…

5. İngiliz Sterlini

5. İngiliz Sterlini

Bir zamanların efsanesi Birleşik Krallık, günümüzdeki dengelerin değişince dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında beşinci sırada kendine yer buluyor. Dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimleri arasında üçüncü sırada olan İngiliz Sterlini kısaltması GBP olarak kullanılmakta ve 1 GBP: 40,96 Türk Lirası değerinde…

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6. Cayman Adaları Doları

6. Cayman Adaları Doları

Samimi bir itiraf içerik sayesinde öğrendim bu adayı… Cayman Adaları ne petrol, ne anlaşma ne de ticaret sayesinde değil kara para aklama sayesinde 6. Sırada yer alıyor. İngiltere’ye bağlı olan bu ada ülkesinin para birimi KYD ve 1 KYD: 38,56 Türk Lirası değerinde…

7. Euro

7. Euro

Sırada tanıdık bir yüz! Dünya ticaretinde Amerikan Doları’ndan sonra en çok kullanılan para birimi olan Euro dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Birliğe kayıtlı 19 ülke tarafından resmi olarak euro kullanılmak ve 1 Euro: 34,96 Türk Lirası değerinde…

8. İsviçre Frangı

8. İsviçre Frangı

Dünyanın finans merkezi ve en zengin ülkelerden biri olan İsviçre en değerli para birimleri listesinde sekizinci sırada yer alıyor. İsviçre, yerel para birimi ile dünya ticaretinde en çok kullanılan dördüncü para birimine sahip olması ile de oldukça güçlü bir ülke aslında… İsviçre Frangı’nın kısaltması CHF ve 1CHF: 36,34 Türk Lirası değerinde…

9. Amerikan Doları

9. Amerikan Doları

Her yükselişinde karalar bağladığımız Amerikan Doları listemizde 9. sırada… Dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi olsa da dünyanın en değerli para birimleri sıralamasında Amerikan Doları dokuzuncu sırada yer alıyor. Dünya ile yaptığı tüm ticaret ve anlaşmalar sayesinde dolar üzerinden ciddi bir gelir sağlamaktadır. Amerikan Doları’nın kısaltması USD ve 1 USD: 32,12 Türk Lirası değerinde…

10. Kanada Doları

10. Kanada Doları

Dünya ticaretinde kullanılan para birimleri arasında yer alan ve Amerika’nın komşu kontenjanından yararlanan Kanada Dolarıyla yaptığı anlaşmalar ile dünyanın değerli para birimleri arasında yer alıyor. Kanada’da Kanada Doları kullanılmakta ve kısaltması ise CAD. 1 Kanada Doları: 23,73 Türk Lirası değerinde…

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11. Singapur Doları

11. Singapur Doları

Hadi biraz Asya’ya doğru gidelim. Singapur doları, Amerikan doları para birimi olarak değerlendirildiğinde Asya Pasifik ülkeleri arasında en değerli para birimi olması normal…  Asya’nın bir nevi ‘’finans merkezi’’ olan Singapur’da günlük forex işlemleri oldukça fazla yapılıyor. Döviz piyasasında en çok işlem gören para olarak üçüncü sırada yer alan Singapur dolarının kısaltması SGD. 1 SGD: 24,04 Türk Lirası değerinde…

12. Avustralya Doları

12. Avustralya Doları

Avustralya ve ada ülkelerinde kullanılan Avustralya Doları hem dünyada en çok işlem gören para birimi hem de yıllardır istikrarlı bir para birimi olması ile bilinmekte. Avustralya Doları’nın kısaltması AUD. 1AUD: 21,12 Türk Lirası değerinde…

Sıralamanın devamı;

  • 13- Brunei Doları

  • 14- Yeni Zelenda Doları

  • 15- Azerbaycan Manatı

  • 16- Aruba Florini

  • 17- Bulgaristan Levası

  • 18- Bosna Hersek Dönüştürülebilir Doları

  • 19- Fiji Doları

  • 20- İsrail Şekeli.

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