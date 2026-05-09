Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İBB Arasında Gerilime Neden Olan Yerebatan Sarnıcı İçin Durdurma Kararı Verildi

İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararında, tahliye işleminin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararların ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi. Bu gerekçeyle, Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alınana veya yasal savunma süresi dolana kadar yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

Oy birliğiyle alınan kararda, yürütmenin durdurulması için ayrıca teminat gösterilmesine gerek olmadığı da belirtildi.

Kararın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesini talep etmesinin ardından geldiği ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tahliye kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu. İBB tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açılan tarihi yapıda, Türk vatandaşları için giriş ücretinin daha önce 1 liraya düşürüldüğü de hatırlatıldı.