Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İBB Arasında Gerilime Neden Olan Yerebatan Sarnıcı İçin Durdurma Kararı Verildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.05.2026 - 18:26

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme kararında, söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda telafisi güç ya da imkansız zararların ortaya çıkabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İBB tahliye kararına itiraz etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesine ilişkin işlemin durdurulması talebi mahkeme tarafından kabul edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava süreci sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin uygulanmamasına hükmetti.

Haberde, İBB mülkiyetinde bulunan ve kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılan Yerebatan Sarnıcı’nın daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edildiğinin açıklandığı, belediyenin ise bu karar sonrası tahliye işlemine karşı yargıya başvurduğu belirtildi.

Mahkeme "telafisi güç ya da imkansız zararlar ortaya çıkabilir" dedi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararında, tahliye işleminin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararların ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi. Bu gerekçeyle, Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alınana veya yasal savunma süresi dolana kadar yürütmenin durdurulmasına hükmedildi.

Oy birliğiyle alınan kararda, yürütmenin durdurulması için ayrıca teminat gösterilmesine gerek olmadığı da belirtildi.

Kararın, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Yerebatan Sarnıcı’nın tahliyesini talep etmesinin ardından geldiği ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tahliye kararına karşı yargı yoluna başvurmuştu. İBB tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açılan tarihi yapıda, Türk vatandaşları için giriş ücretinin daha önce 1 liraya düşürüldüğü de hatırlatıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
