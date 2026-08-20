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Üzerinden Yıllar Geçse de İlk Günkü Gibi Dinlenen 10 Zamansız Şarkı

etiket Üzerinden Yıllar Geçse de İlk Günkü Gibi Dinlenen 10 Zamansız Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 20:31
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Kendi çıktığı dönemi aşarak zamansız hale gelen birçok şarkı var. Kendi döneminde zaten meşhur olan şarkılar yıllar geçse de popüler kalmaya devam ediyor. Her dinleyişte aynı hissi yaşatan farklı kuşakların dinlediği bu şarkılar neler?

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1. Sezen Aksu - Kaçın Kurası

Sezen Aksu'nun her şarkısı zamansız listesine girebilecek cinsten. Onların arasından Kaçın Kurası biraz daha öne çıkıyor. Enerjik melodisi ve eğlenceli tonuyla bu şarkı zamana meydan okuyor. Her açıldığında aynı etkiyi veren şarkı büyük-küçük fark etmeksizin herkes tarafından dinleniyor.

2. Billi Eilish, Khalid - lovely

Dünyayı kasıp kavuran şarkılardan biri olan Lovely parçasını Billie Eilish ve Khalid yorumuyla dinledik. Yayınlandığı günden beri şarkı herkesin dilinde zaten. Müthiş düetin etkisi hâlâ devam ediyor. Ne zaman açsak şarkı aynı etkiyi yaşatıyor, o yüzden zamansız parçalardan listesinde yer alıyor.

3. Tarkan - Dudu

Tarkan dedik mi akan sular duruyor. Pop müziğinin megastarı Tarkan'ın Dudu şarkısı enerjik melodisiyle zamansız parçalardan oluyor. Yıllar geçtikçe popülerliği azalmak yerine artan parça eğlenceli olduğu kadar sözleriyle de ön planda. İlk çıktığı andan beri etkisini hiç kaybetmedi zaten.

4. MFÖ - Sarı Laleler

MFÖ'nün şarkılarının hepsi zamansız şarkılar listesine girmeye hak ediyor. Ama içlerinden Sarı Laleler şarkısının yeri başka. Sözleri ve melodisiyle hepimizin ezbere bildiği o şarkılardan biri. İlk günden beri dinlemeye doyamadığımız parça ilk çıktığı günden sonra da dinlenilmeye devam edildi.

5. Queen - We Are The Champions

Şarkıdan öte bir yere yerleşen We Are The Champions şarkısı Queen'in en favori parçalarından. İkonik bir eser olarak kendine yer edinen parça şarkıdan öte bir marş gibi. Her yerde kullanılan şarkı hâlâ en çok dinlenilen ve sevilen parçalardan biri.

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6. Candan Erçetin - Yalan

Candan Erçetin'in duygusal şarkılarından biri Yalan. Anlamlı sözleri ve duygusal müziğiyle bizi derinden etkileyen parçayı çıktığı günden bugüne kadar dinlemekten bıkmadık, bıkmayacağız gibi. Her dinleyişte daha da etkili olan parça zamansız şarkılar listesine girmeyi en çok hak edenlerden.

7. İrem - Hayalet Sevgilim

2006 yılında çıkan şarkı o günden bugüne hâlâ etkisini kaybetmedi. Dinlerken tüyleri diken diken yapan şarkı o dönemde çok popüler oldu. Dönemi geçse bile dinlemekten bıkmıyoruz. Etkisini yitirmeyen parça ilgi görmeye de devam ediyor.

8. Amy Winehouse - Back To Black

Ölümüyle dünyayı sarsan Amy Winehouse'ın eşsiz sesinden dinlediğimiz her şarkısı müthiş. Ama aralarında bir şarkı var ki etkisi bambaşka. Back To Black şarkısı zamansız şarkılardan biri. Yıllar geçse de etkisinden hiçbir şey kaybetmeyen şarkı sözlerinden müziğine kadar her şeyiyle çok özel bir eser.

9. Hande Yener - Acı Veriyor

Hande Yener'in kariyerinin başlarında çıkardığı şarkılar bir başka. Acı Veriyor da onlardan biri işte. Güçlü sözleri ve melodisiyle birlikte Hande Yener'den dinlediğimiz şarkı unutulmayan eserlerden. O zaman dinleyenler dinlemeye devam ediyor zaten ama bir de bu şarkıyı yeni keşfedenler de var.

10. Adele - Someone Like You

Zamansız şarkılardan bahsediyorsak bu listede Adele olmadan olmaz. İlk şarkılarından biri olan Someone Like You parçasında Adele'in güçlü vokaline doyuyoruz. Sakin müziği ve anlamlı sözleriyle şarkı efsaneler arasında yerini alıyor. O günden bugüne dinlemekten bıkmadıklarımız arasına girmeyi de başarıyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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