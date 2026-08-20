Üzerinden Yıllar Geçse de İlk Günkü Gibi Dinlenen 10 Zamansız Şarkı
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Kendi çıktığı dönemi aşarak zamansız hale gelen birçok şarkı var. Kendi döneminde zaten meşhur olan şarkılar yıllar geçse de popüler kalmaya devam ediyor. Her dinleyişte aynı hissi yaşatan farklı kuşakların dinlediği bu şarkılar neler?
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1. Sezen Aksu - Kaçın Kurası
2. Billi Eilish, Khalid - lovely
3. Tarkan - Dudu
4. MFÖ - Sarı Laleler
5. Queen - We Are The Champions
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6. Candan Erçetin - Yalan
7. İrem - Hayalet Sevgilim
8. Amy Winehouse - Back To Black
9. Hande Yener - Acı Veriyor
10. Adele - Someone Like You
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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