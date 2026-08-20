Üzerinden Yıllar Geçse de İlk Günkü Gibi Dinlenen 10 Zamansız Şarkı

Hande Yener'in kariyerinin başlarında çıkardığı şarkılar bir başka. Acı Veriyor da onlardan biri işte. Güçlü sözleri ve melodisiyle birlikte Hande Yener'den dinlediğimiz şarkı unutulmayan eserlerden. O zaman dinleyenler dinlemeye devam ediyor zaten ama bir de bu şarkıyı yeni keşfedenler de var.