Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Etkisi Büyük: Yeni Sezonda Başlayacak Adana Dizileri İki Oldu!

2025-2026 sezonunun sonu gelirken devam edecek ya da final yapacak diziler netleşmeye başladı. Yaz dizileriyle birlikte eylül ayında ekrana gelecek yapımlarda da hazırlıklar başladı.

NTC Medya da hazırlık yapan yapım şirketlerinden biri oldu. Atv'de yayınlanacak gençlik dizisi kod adı Adana Günlükleri ile yazın yayına başlayacak bir dizi hazırlığında olan yapım şirketi, bir de Kapadokya'da çekilecek Anne Yarısı'nı duyurmuştu. Yapım şirketinin bir Adana dizisi için daha kolları sıvadığı öğrenildi.

Faruk Teber'in yöneteceği ve senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizi Aşk ve Kader adlı dizi Adana’da çekilecek. Diziyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.