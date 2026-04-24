article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Etkisi Büyük: Yeni Sezonda Başlayacak Adana Dizileri İki Oldu!

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Etkisi Büyük: Yeni Sezonda Başlayacak Adana Dizileri İki Oldu!

Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2026 - 15:49

Uzak Şehir'in yakaladığı tartışılmaz başarının ardından 2025-2026 sezonunda pek çok aşiret ya da toprak teması ile İstanbul dışında çekilen diziler yayın hayatına başlamıştı. Taşacak Bu Deniz, Sevdiğim Sensin, Halef gibi dizilerin de yakaladığı başarıyla birlikte önümüzdeki sezon için hazırlıklar başladı. Daha önce bir Adana dizisinin yapılacağı duyurulurken 2. Adana dizisinin de yolda olduğu öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi sektöründe yeni sezon hazırlıkları başladı.

Dizi sektöründe yeni sezon hazırlıkları başladı.

2025-2026 sezonunun sonu gelirken devam edecek ya da final yapacak diziler netleşmeye başladı. Yaz dizileriyle birlikte eylül ayında ekrana gelecek yapımlarda da hazırlıklar başladı. 

NTC Medya da hazırlık yapan yapım şirketlerinden biri oldu. Atv'de yayınlanacak gençlik dizisi kod adı Adana Günlükleri ile yazın yayına başlayacak bir dizi hazırlığında olan yapım şirketi, bir de Kapadokya'da çekilecek Anne Yarısı'nı duyurmuştu. Yapım şirketinin bir Adana dizisi için daha kolları sıvadığı öğrenildi.

Faruk Teber'in yöneteceği ve senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizi Aşk ve Kader adlı dizi Adana’da çekilecek. Diziyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın