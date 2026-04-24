Maç Zirveyi Kapamadı, Lider Dizi Farkı Açtı: 23 Nisan Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2026 - 15:34

23 Nisan Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Sevdiğim Sensin ve Halef dizilerinin rekabeti bir kez daha ekrana yansırken dün akşam ekrana gelen Beşiktaş-Alanyaspor müsabakasının reyting sonuçları merak konusu oldu. Lider dizi farkı açtı.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin reyting sonuçlarına bir kez daha damga vurdu.

Uzun süredir perşembe günlerinin zirvesinde yer alan dizi liderliği Beşiktaş maçına da kaptırmadı. Farkı açan Sevdiğim Sensin'in başarısı yine gündem oldu.

Beşiktaş-Alanyaspor maçı reyting zirvesinde yer alamazken Halef de birinciliğin gerisinde kaldı.

23 Nisan Total Reyting Sonuçları

  • Sevdiğim Sensin: 9.36

  • Halef Köklerin Çağrısı: 6.15

  • Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması: 5.70

  • Esra Erol'da: 4.77

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.51

  • Sevdiğim Sensin (Özet): 3.79

  • Survivor: 3.41

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.15

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet): 3.08

  • Gelin: 2.90

  • ### 23 Nisan AB Reyting Sonuçları

  • - Sevdiğim Sensin: 5.72

  • - Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması: 5.02

  • - Halef Köklerin Çağrısı: 4.20

  • - Survivor: 2.95

  • - Müge Anlı İle Tatlı Sert: 2.67

  • - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 2.33

  • - Esra Erol'da: 2.27

  • - Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.13

  • - Sevdiğim Sensin (Özet): 2.08

  • - Halef Köklerin Çağrısı (Özet): 1.94

  • ### 23 Nisan ABC1 Reyting Sonuçları

  • Sevdiğim Sensin: 8.74

  • Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması: 6.06

  • Halef Köklerin Çağrısı: 5.06

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert: 3.76

  • Sevdiğim Sensin (Özet): 3.68

  • Esra Erol'da: 3.62

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.16

  • Survivor: 3.11

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet): 2.65

  • Show Ana Haber: 2.27

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
