Uzak Şehir Etkisi Bir Sezona Daha Damga Vuruyor: Toprak Temalı Yeni Dizide Erkek Başrol Belli Oldu!

Merve Ersoy - TV Editörü
24.04.2026 - 09:48

2 sezondur 10+ reyting almayı başaran Uzak Şehir'in büyük başarısı dizi sektörüne yön vermeye devam ediyor. Pek çok toprak ve aşiret temalı konuda dizi yayına başlamış, gelecek sezon için de benzer konulu diziler için çalışmalar başlamıştı. Adana'da geçecek bir toprak temalı dizinin kanalı ve erkek başrolü belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Reklam

Uzak Şehir'in 10 reytingden aşağı düşmeyen başarısı dizi sektöründe senaryolara yön vermeyi sürdürüyor.

İlk sezon başarısının ardından 2025-2026 sezonunda Halef, Sevdiğim Sensin, Gözleri KaraDeniz, Bereketli Topraklar gibi pek çok yapım ekrana gelmeye başlamıştı. Gelecek sezon için de hazırlıklar başladı.

Yaz sezonunda başlaması planlanan ve kod adı Adana Günlükleri olan dizide erkek başrol belli oldu.

Atv'de yayınlanacak dizide erkek başrol İlker Aksum oldu. Mayıs ayında sete çıkacak olan dizi haziran ayında Atv’de izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız’ın yazdığı dizide İlker Aksum Bayram karakterine hayat verecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
