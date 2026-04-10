Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Hakkında Karar Çıktı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2026 - 23:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yasaklı madde soruşturması devam ediyor. Ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonda son dalga 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilmişti. 14 ünlü hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal da bulunuyordu. Mardin'den İstanbul'a gelen Sinem Ünsal'a yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunda 9 Nisan Perşembe günü 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Burak Deniz, Norm Ender, Somer Sivrioğlu gibi isimlerin yanı sıra reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinin ünlü oyuncusu hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 

Dizinin çekimleri için Mardin’de olan Sinem Ünsal, gözaltı kararına dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım. Çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum.”

Yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Dizinin çekimleri için Mardin'de bulunan Sinem Ünsal, ifade vermek için İstanbul'a geldi. Sinem Ünsal ifadesinin ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
