İspanya ve İsrail Arasında İpler Tamamen Koptu: İspanya Netanyahu'ya Rest Çekti!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Madrid yönetiminin İsrail ordusuna yönelik eleştirilerine sert bir hamleyle karşılık verdi. 10 Ekim 2025’te Gazze’de sağlanan ateşkesin denetiminden sorumlu olan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi’ndeki İspanyol yetkililer, Netanyahu’nun talimatıyla tesisten çıkarıldı. İspanya hükümetinden ise 'Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız' yanıtı geldi.
Netanyahu, İspanya'nın tutumunu 'diplomatik savaş' olarak nitelendirdi.
İspanya'dan İsrail'e sert yanıt.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
