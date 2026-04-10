İspanya ve İsrail Arasında İpler Tamamen Koptu: İspanya Netanyahu'ya Rest Çekti!

İki ülke arasındaki gerilim, İspanya’nın İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına karşı sesini yükseltmesiyle başladı. Madrid yönetimi İsrail’in Gazze ve İran’a yönelik hava saldırılarına, 2 Mart’ta Lübnan’a başlatılan askeri harekatlara, 8 Nisan’daki ABD-İran ateşkesi sonrası Lübnan’da devam eden bombardımanlara sert tepki göstermişti.

Netanyahu’nun son kararı, İspanya’nın bu kınama ve eleştirilerine karşı doğrudan bir misilleme olarak değerlendirildi.

İspanya hükümetinden ise İsrail'e sert yanıt geldi. İspanya'nın tutumunu 'düşmanlık' olarak nitelendiren ve İsrail'e karşı 'diplomatik savaş yürütmekle' suçlayan açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık veren Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, 'Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık' ifadesini kullandı.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da ülkesi hakkındaki suçlamalara sosyal medyadan yanıt vererek, 'Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız.' paylaşımında bulundu.