article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İspanya ve İsrail Arasında İpler Tamamen Koptu: İspanya Netanyahu'ya Rest Çekti!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2026 - 22:36

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Madrid yönetiminin İsrail ordusuna yönelik eleştirilerine sert bir hamleyle karşılık verdi. 10 Ekim 2025’te Gazze’de sağlanan ateşkesin denetiminden sorumlu olan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi’ndeki İspanyol yetkililer, Netanyahu’nun talimatıyla tesisten çıkarıldı. İspanya hükümetinden ise 'Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız' yanıtı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Netanyahu, İspanya'nın tutumunu 'diplomatik savaş' olarak nitelendirdi.

Netanyahu, Başbakanlık Ofisi aracılığıyla paylaştığı video mesajda, İspanya’nın tutumunu 'diplomatik savaş' olarak nitelendirdi. İsrail ordusunun karalandığını savunan Netanyahu, 'İsrail kendisine yönelik saldılar karşısında sessiz kalmayacak. İspanya, ordumuzun adını karaladı. Bu nedenle, İspanya'nın defalarca İsrail'e karşı durmayı tercih etmesinin ardından İspanyol temsilcilerin Kiryat Gat'ta bulunan koordinasyon merkezinden çıkarılması talimatını verdim' dedi.

Hiçbir ülkenin İsrail’e karşı bu tür adımlar atıp bedel ödemeden kurtulamayacağını vurgulayan Netanyahu, Madrid’e kapıları kapattı.

İspanya'dan İsrail'e sert yanıt.

İki ülke arasındaki gerilim, İspanya’nın İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarına karşı sesini yükseltmesiyle başladı. Madrid yönetimi İsrail’in Gazze ve İran’a yönelik hava saldırılarına, 2 Mart’ta Lübnan’a başlatılan askeri harekatlara, 8 Nisan’daki ABD-İran ateşkesi sonrası Lübnan’da devam eden bombardımanlara sert tepki göstermişti.

Netanyahu’nun son kararı, İspanya’nın bu kınama ve eleştirilerine karşı doğrudan bir misilleme olarak değerlendirildi. 

İspanya hükümetinden ise İsrail'e sert yanıt geldi. İspanya'nın tutumunu 'düşmanlık' olarak nitelendiren ve İsrail'e karşı 'diplomatik savaş yürütmekle' suçlayan açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık veren Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, 'Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık' ifadesini kullandı.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da ülkesi hakkındaki suçlamalara sosyal medyadan yanıt vererek, 'Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız.' paylaşımında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
11
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın