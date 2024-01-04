Uyuyor Sandığı Müşteri Ölünce Çay Ocağında Uyumayı Yasakladı: "Otoriter Olmak Gerekiyor"
Uyuyor Sandığı Müşteri Ölünce Çay Ocağında Uyumayı Yasakladı: "Otoriter Olmak Gerekiyor"
Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi iş yerinde uyuyor sandığı müşterinin öldüğü anlaşılınca işletmede uyumayı yasakladı. Çay ocağında ayrıca siyaset de yasak.
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Barış Taş, Sinop'ta mütevazi bir çay ocağı işletmecisi.
Barış Taş'ı ve çay ocağını Türkiye gündemine getiren olay ise işletmesinde uyguladığı yasaklar.
Barış Taş, çay ocağında siyaset konuşmayı, küfür etmeyi ve uyumayı yasakladı. Evet yanlış duymadınız uyumayı.
Taş işyerine uyuyor sandıkları müşterinin kalp krizinden öldüğünü daha sonradan fark ettikleri için böyle bir yasak kararı aldıklarını söylüyor: "Daha önce yaşamış olduğum bir olaydan dolayı bunu yazdık. Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş. Bundan dolayı böyle bir önlem almak zorunda kaldım.”
Taş ayrıca şunları da ekliyor: “Kanımca iyi bir şey yaptım, otoriter olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladığımı düşünüyorum."
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