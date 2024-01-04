Selahattin Demirtaş'tan Mahkemede Dağa Çıkan Abisiyle İlgili Savunma
Selahattin Demirtaş'tan Mahkemede Dağa Çıkan Abisiyle İlgili Savunma
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK saflarında yer alan abisi Nurettin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu.
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın abisi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş, terör örgütü PKK saflarında sözde yönetici.
Eski HDP Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani davasında savunmasına devam eden Selahattin Demirtaş, mahkemede abisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Duvar'da yer alan habere göre Demirtaş, "Benim ağabeyimi dağa ben değil, devlet gönderdi. Zorla gönderdiler. Bana 'Teslim ol' çağrısı yap diyorsunuz. Buyurun siz yapın" ifadelerini kullandı.
Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz onurlu bir yol öneriyoruz. Demokratik özerklik, meclis çalışmalarımız böyledir. Bunlar için vardır. Bunu büyütmek için çaba gösterdik devlet saldırdı. Dağa gitmesi için devlet sürekli teşvik etti. Sadece beni yargılayan savcı kim bilir kaç kişiyi dağa gönderdi."
2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçilen Demirtaş'ın 2009 yılında dağa çıktığı tespit edilmişti.
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