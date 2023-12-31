Selahattin Demirtaş'ın Babası Tahir Demirtaş Hayatını Kaybetti!
Selahattin Demirtaş'ın Babası Tahir Demirtaş Hayatını Kaybetti!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir süredir tedavi gören babası Tahsin Demirtaş, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.
Tahir Demirtaş, 2022 yılında kalp kriz geçirmiş ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Bir süredir tedavi gören ve yoğun bakımda olan Demirtaş, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Demirtaş’ın nerede, ne zaman defnedileceği bilgisi ise henüz kesinleşmedi.
Selahattin Demirtaş, mayıs seçimlerinden önce kalp krizi geçiren ve tedavisi devam eden Tahsin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, babasının ameliyatı sonrası Adalet Bakanlığı tarafından özel bir jet ile Diyarbakır'a getirilmişti. Demirtaş ardından özel bir jetle Edirne Cezaevi’ne geri götürülmüştü.
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