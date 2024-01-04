Kadıköy'deki Filistin Yürüyüşü Öncesi Provokasyon: "Karısını Dul Bırakmak İsteyen Kafirler Gelsin"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın bu pazar günü Filistin için Kadıköy'de yapacağı yürüyüş öncesi provokatörler yine harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan bazı kışkırtıcı mesajlarda, 'Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin. Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz' gibi ifadeler kullanıldı.