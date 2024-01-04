Kadıköy'deki Filistin Yürüyüşü Öncesi Provokasyon: "Karısını Dul Bırakmak İsteyen Kafirler Gelsin"
Kadıköy'deki Filistin Yürüyüşü Öncesi Provokasyon: "Karısını Dul Bırakmak İsteyen Kafirler Gelsin"
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın bu pazar günü Filistin için Kadıköy'de yapacağı yürüyüş öncesi provokatörler yine harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan bazı kışkırtıcı mesajlarda, 'Karısını dul bırakmak isteyen kafirler gelsin. Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz' gibi ifadeler kullanıldı.
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 7 Ocak Pazar günü Filistin için Kadıköy'de toplanacağını duyurdu.
İHH sosyal medya hesabından "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" paylaşımı yaptı.
Ancak Kadıköy'deki yürüyüş öncesi provakatif paylaşımlar yine sosyal medyada endişe yarattı ⬇️
Anonim bazı hesaplardan yapılan kışkırtıcı paylaşımlarda "Kadıköy halkına rahatsızlık vermeye geliyoruz" gibi ifadeler kullanıldı ⬇️
Mesajlarda ayrıca geçtiğimiz gün hilafet bayrağı ile yürüyen bir kişinin yumruklanmasına da gönderme yapıldı.
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İstanbul'da elinde hilafet bayrağı ile yürüyen bir kişi, üniversite öğrencisi Ege Akersoy tarafından "Bir Türk olamadınız" denilerek yumruklanmıştı. Akersoy tepkiler sonrası tutuklanmıştı.
Sosyal medyada yer alan diğer paylaşımlarda da yürüyüş yerinin seküler ilçelerden biri olan Kadıköy olmasının gerginliğe neden olabileceği yönünde vurgu yapıldı ⬇️
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