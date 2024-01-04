Özgür Özel’den Can Atalay Kararına Tepki: “Herkesi Yürüyüşe Çağırıyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin aldığı Can Atalay kararına uymamasına tepki gösterdi. ‘Anaysa yoksa, düzen yoktur’ diyen Özel, tüm vatandaşları 14 Ocak’ta düzenleyecekleri yürüyüşe çağırdı.