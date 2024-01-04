Özgür Özel’den Can Atalay Kararına Tepki: “Herkesi Yürüyüşe Çağırıyoruz”
Özgür Özel’den Can Atalay Kararına Tepki: “Herkesi Yürüyüşe Çağırıyoruz”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın ikinci kez Anayasa Mahkemesi’nin aldığı Can Atalay kararına uymamasına tepki gösterdi. ‘Anaysa yoksa, düzen yoktur’ diyen Özel, tüm vatandaşları 14 Ocak’ta düzenleyecekleri yürüyüşe çağırdı.
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihalali kararını yine kabul etmemişti.
CHP lideri Özgür Özel, parti meclisi toplantısı sonrasında Can Atalay için alınan karar tepki gösterdi.
“Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar Hatay halkı tarafından milletvekili seçilmiş Can Atalay'ın, salıverilmemesine, dokunulmazlık hakkında yararlanmamasına bir karar ve kriz olarak görünmekle birlikte, bunu çok aşan bir noktaya gelmiş durumdadır.”
“Gezi davası Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır, siyasi kan davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi davası kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları şeytanlaştırdıkları davadır.”
“Erdoğan'ın atadığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı hatırlatıp 'Meclis'in önündedir' diyerek darbe girişiminin yaverliğine, darbenin komutanın yaveri olduğunu itiraf etmiştir.”
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“9 Ocak 2024 yılında saat 15.00'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 14 Ocak Pazar günü herkesi Tandoğan Meydanı'nda yapılacak olan mitinge davet ediyoruz."
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iktidar da aşırı korktu , kesin istifa ederler . siz daha bırakın yürüyüşü kendinizi benzinle yaksanız peşinize adam takamazsınız bu halk karanlığı ve sefal... Devamını Gör
erdoğan artık padişahlığını ilan etti , 2028 de de damadı selçuk bayraktarı aday yapıp , akp genel başkanı olarak el altından ülkeyi yönetir. Sizde anca ha... Devamını Gör
Yürüyüşle sonuç alınsaydı gandi kemal ABD ye başkan olurdu