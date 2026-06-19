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Uyku Pozisyonuna Göre Rüyaların Sana Ne Anlatıyor?

Uyku Pozisyonuna Göre Rüyaların Sana Ne Anlatıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 17:01
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Her gece aynı pozisyonda uyuduğunu fark ettin mi? Belki farkında olmadan kendini hep cenin pozisyonunda buluyor, belki de yıldız gibi yatağa yayılıyorsun. Peki ya bu küçük alışkanlık bilinçaltının sana gönderdiği mesajların bir ipucuysa? Seçtiğin uyku pozisyonuna göre rüyalarının sana hangi hikayeyi anlattığını keşfetmeye hazır ol!

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Uyku Pozisyonuna Göre Rüyaların Sana Ne Anlatıyor?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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