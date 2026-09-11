Uyku Pozisyonuna Göre Bilinçaltın Sana Ne Anlatıyor?

Uyurken bedenimiz tamamen kontrolümüzden çıktığı için bazı alışkanlıklarımız bilinçli tercihlerimizden çok, iç dünyamızdaki eğilimleri yansıtıyor olabilir. Kollarını göğsünde mi birleştiriyorsun, yüzüstü mü uyuyorsun, yoksa yatağın tamamını kaplayanlardan mısın? Bu testte uyku pozisyonun üzerinden bilinçaltındaki baskın duyguyu ve karakterinin daha az görünen tarafını eğlenceli bir şekilde keşfedeceğiz. Sana en yakın uyku pozisyonlarını seç ve sonunda bilinçaltının sana hangi mesajı verdiğini öğren!