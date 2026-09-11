Hayalindeki Odayı Kur, Karakterinin İki Özelliğini Bulalım!
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Bir insanın odası, farkında olmadan karakterinden çok şey anlatabilir. Seçtiğin renkler, yatağının konumu, ışığın şiddeti, masanın düzeni hatta odanda bulundurduğun küçücük bir obje bile senin hayata nasıl baktığınla ilgili ipuçları taşıyabilir.
Hazırsan bu ipuçlarıyla karakterini bulalım!
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Hayalindeki Odayı Kur, Karakterinin İki Özelliğini Bulalım!
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