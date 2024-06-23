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Üstünde Kilit Bulunmayan Motosikleti Saniyeler İçinde Çaldı! Polise, Hırsızlık Yöntemini Gösterdi

Üstünde Kilit Bulunmayan Motosikleti Saniyeler İçinde Çaldı! Polise, Hırsızlık Yöntemini Gösterdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 17:52

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Pakistan'da polis tarafından yakalanan bir motosiklet hırsızı, motosikletleri nasıl çaldığını uygulamalı olarak gösterdi. 

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Pakistan'da motosiklet hırsızlığı suçundan yakalan bir kişi, polisin isteği üzerine hırsızlık yöntemini kameralara gösterdi.

Pakistan'da motosiklet hırsızlığı suçundan yakalan bir kişi, polisin isteği üzerine hırsızlık yöntemini kameralara gösterdi.

Üzerinde ek olarak kilit bulunmayan motosikletin direksiyon kilidini ayağıyla iterek kıran hırsız, daha sonra kablolarla düz kontak yaparak motosikleti çalıştırdı. Hırsızın saniyeler içinde motosikleti çalınabilir hale getirdiği anları izleyenler şok oldu. İşte o görüntüler; 📹

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