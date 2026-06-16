Uruguay Teknik Direktörü Bielsa Neden Poz Vermediği Sorusuna İsyan Etti

Uruguay’ın Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin fotoğraf konusunu sorması üzerine Bielsa sinirlendi ve şu ifadeleri kullandı:

“Açıklama yapacak değilim. Fotoğraf nasıl çekildiyse öyle çekildi. Ben manken değilim. Fotoğrafçının karşısındaydım, çekilen fotoğraf bu. Kimseyle göz teması kurmak zorunda değilim. Manken gibi poz vermek zorunda değiliz. Bu tür beklentilerin hiçbir temeli yok.”

“Gözlük takmak, birine bakmak ya da yere bakmak… Bunları da mı açıklamak zorundayız? Bazı durumlar açıklama gerektirmez. Yanlış bir şey yapmadım. Kimsenin yapay beklentilerine uymak zorunda değiliz.”