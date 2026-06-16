Uruguay Teknik Direktörü Bielsa Neden Poz Vermediği Sorusuna İsyan Etti
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Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası için düzenlenen resmi fotoğraf çekiminde kameraya bakmayı ve poz vermeyi reddederek büyük yankı uyandırdı. Arjantinli çalıştırıcının yere bakarak çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla viral oldu. Ünlü teknik direktör takımının Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Pek çok futbolcu ve teknik direktör jeneriklerde en karizmatik pozunu vermeye çalışırken Uruguay'ın çalıştırıcısı poz vermeyi reddetti.
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"Ben manken değilim"
Aslında el Loco (deli) lakapı Bielsa'yı tanıyanlar için bu ilginç bir çıkış değil.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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