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Uruguay Teknik Direktörü Bielsa Neden Poz Vermediği Sorusuna İsyan Etti

etiket Uruguay Teknik Direktörü Bielsa Neden Poz Vermediği Sorusuna İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2026 - 12:42
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Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası için düzenlenen resmi fotoğraf çekiminde kameraya bakmayı ve poz vermeyi reddederek büyük yankı uyandırdı. Arjantinli çalıştırıcının yere bakarak çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla viral oldu. Ünlü teknik direktör takımının Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Pek çok futbolcu ve teknik direktör jeneriklerde en karizmatik pozunu vermeye çalışırken Uruguay'ın çalıştırıcısı poz vermeyi reddetti.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"Ben manken değilim"

"Ben manken değilim"

Uruguay’ın Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin fotoğraf konusunu sorması üzerine Bielsa sinirlendi ve şu ifadeleri kullandı:

“Açıklama yapacak değilim. Fotoğraf nasıl çekildiyse öyle çekildi. Ben manken değilim. Fotoğrafçının karşısındaydım, çekilen fotoğraf bu. Kimseyle göz teması kurmak zorunda değilim. Manken gibi poz vermek zorunda değiliz. Bu tür beklentilerin hiçbir temeli yok.”  

“Gözlük takmak, birine bakmak ya da yere bakmak… Bunları da mı açıklamak zorundayız? Bazı durumlar açıklama gerektirmez. Yanlış bir şey yapmadım. Kimsenin yapay beklentilerine uymak zorunda değiliz.”

Aslında el Loco (deli) lakapı Bielsa'yı tanıyanlar için bu ilginç bir çıkış değil.

Aslında el Loco (deli) lakapı Bielsa'yı tanıyanlar için bu ilginç bir çıkış değil.

Turnuvanın aşırı ticari ve siyasi yanlarını eleştiren 70 yaşındaki teknik adam 48 takımlı formatı “deneme yanılma” olarak yorumlamıştı. Kupa hakkında önceki demeçlerde verdiği organizasyon, tesisler, havaalanları, güvenlik ve genel ticarileşme konusunda olumsuz öngörülerle en kötü Dünya Kupası olacağını söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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