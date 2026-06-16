Iğdır FK 2026 Dünya Kupası'na Gönderdiği Kaptan Sayısıyla Dünya Devleri Arasına Girdi

2026 Dünya Kupası gerek oyuncuların piyasası gerek kendi ünleri açısından kulüp takımları için de oldukça önemli bir organizasyon. Kupada yer alan 48 takımın kaptanlarına kadroda bulundurmak için pek çok kulüp için gurur kaynağı. 2026 Dünya Kupası'na da pek çok kulüp ülkelerini temsil eden takım kaptanları gönderdi. PSG, Liverpool gibi devlerin arasında 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK da yer aldı.