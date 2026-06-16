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Iğdır FK 2026 Dünya Kupası'na Gönderdiği Kaptan Sayısıyla Dünya Devleri Arasına Girdi

Iğdır FK 2026 Dünya Kupası'na Gönderdiği Kaptan Sayısıyla Dünya Devleri Arasına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2026 - 11:09
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2026 Dünya Kupası gerek oyuncuların piyasası gerek kendi ünleri açısından kulüp takımları için de oldukça önemli bir organizasyon. Kupada yer alan 48 takımın kaptanlarına kadroda bulundurmak için pek çok kulüp için gurur kaynağı. 2026 Dünya Kupası'na da pek çok kulüp ülkelerini temsil eden takım kaptanları gönderdi. PSG, Liverpool gibi devlerin arasında 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK da yer aldı.

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Iğdır iki kaptanla kupada!

Iğdır iki kaptanla kupada!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nın futbolcuları Juninho Bacuna ve Ryan Mendes, 2026 Dünya Kupası maçlarında milli takımlarının kaptanı olarak sahaya çıktı.

Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao Milli Takımı'nda forma giyen Iğdır FK'nın başarılı futbolcusu Juninho Bacuna, karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.

İspanya ile karşılaşan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da kaptanlık bandını bir başka Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes taktı.

Iğdır FK 2 kaptanla turnuvada devlerin arasına da girdi.

Iğdır FK 2 kaptanla turnuvada devlerin arasına da girdi.

Almanya kaptanı Kimmich, İngiltere kaptanı Kane ve Kanada kaptanı Alphonso Davies'li Bayern Münich turnuvaya üç kaptan göndererek zirvede yer alırken Iğdır FK da iki takım kaptanıyla PSG, Liverpool, Aston Villa ve AC Milan gibi devler arasında yer aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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