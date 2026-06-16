Iğdır FK 2026 Dünya Kupası'na Gönderdiği Kaptan Sayısıyla Dünya Devleri Arasına Girdi
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2026 Dünya Kupası gerek oyuncuların piyasası gerek kendi ünleri açısından kulüp takımları için de oldukça önemli bir organizasyon. Kupada yer alan 48 takımın kaptanlarına kadroda bulundurmak için pek çok kulüp için gurur kaynağı. 2026 Dünya Kupası'na da pek çok kulüp ülkelerini temsil eden takım kaptanları gönderdi. PSG, Liverpool gibi devlerin arasında 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK da yer aldı.
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Iğdır iki kaptanla kupada!
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Iğdır FK 2 kaptanla turnuvada devlerin arasına da girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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