Ünlü Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Gay Olduğunu Açıkladıktan Sonra Yaşadıklarını Anlattı
Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı. Hem destek yorumlarına hem de linçlere maruz kalan ünlü gazeteci, bu yıl yaptığı açıklamada 'Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum' şeklinde konuştu. İrfan Değirmenci'nin ses getiren açıklamasının detayları içeriğimizde 👇
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Ekranların güler yüzlü haber suncusu İrfan Değirmenci
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Sadece medya dünyasının içinde de kalmadı Değirmenci. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı Adayı olarak sandık yarışına girmişti.
İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinin ardından X hesabından LGBT kimliğini açıklamıştı: “Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır”
Bu yıl LGBT Onur Yürüyüşüne de katılan Değirmenci "Kimliğimize sahip çıkıyoruz. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi" açıklamalarında bulunmuştu.
Geçtiğimiz gün DW'nin +90 programına katılan İrfan Değirmenci, gay olduğunu açıkladıktan sonra birçok kişi tarafından takdir edildiğini de şu sözlerle açıkladı:
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"Ne yanlışız ne de yalnız. Rol yapmak zorunda değiliz"
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