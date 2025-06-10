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Ünlü Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Gay Olduğunu Açıkladıktan Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Ünlü Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Gay Olduğunu Açıkladıktan Sonra Yaşadıklarını Anlattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.06.2025 - 11:52 Son Güncelleme: 10.06.2025 - 12:04

Gazeteci İrfan Değirmenci, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden LGBTİ kimliğini açıklamıştı. Hem destek yorumlarına hem de linçlere maruz kalan ünlü gazeteci, bu yıl yaptığı açıklamada 'Cesaretimden ötürü sokakta takdir ediliyorum' şeklinde konuştu. İrfan Değirmenci'nin ses getiren açıklamasının detayları içeriğimizde 👇

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Ekranların güler yüzlü haber suncusu İrfan Değirmenci

Ekranların güler yüzlü haber suncusu İrfan Değirmenci

Sadece medya dünyasının içinde de kalmadı Değirmenci. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı Adayı olarak sandık yarışına girmişti.

Sadece medya dünyasının içinde de kalmadı Değirmenci. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı Adayı olarak sandık yarışına girmişti.

Ancak maalesef kazanamadı.

İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinin ardından X hesabından LGBT kimliğini açıklamıştı: “Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır”

İrfan Değirmenci geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinin ardından X hesabından LGBT kimliğini açıklamıştı: “Batının insanlığı ifsat projesi olan LGBT sapkınlığını savunanlar benim müslüman Kürt kardeşlerimin ezeli düşmanıdır”

'Cumhurbaşkanı, makbul vatandaş tanımı yapıyor!

Lgbt kimliğimle Kürt kardeşlerimin ezeli dostuyum, ebedi dostuyum.

İnsanlığı ifsat etmeye filan çalıştığım yok. Açık kimliğimle insanca yaşamak derdindeyim. Tıpkı Kürt kardeşlerim gibi...

Herkes sizin gibi yaşamak, sizin gibi inanmak ve size oy vermek zorunda değil!

Nefreti körükleyen dillerle barış türküsü söylenir mi?'

Bu yıl LGBT Onur Yürüyüşüne de katılan Değirmenci "Kimliğimize sahip çıkıyoruz. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi" açıklamalarında bulunmuştu.

Bu yıl LGBT Onur Yürüyüşüne de katılan Değirmenci "Kimliğimize sahip çıkıyoruz. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi" açıklamalarında bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün DW'nin +90 programına katılan İrfan Değirmenci, gay olduğunu açıkladıktan sonra birçok kişi tarafından takdir edildiğini de şu sözlerle açıkladı:

Geçtiğimiz gün DW'nin +90 programına katılan İrfan Değirmenci, gay olduğunu açıkladıktan sonra birçok kişi tarafından takdir edildiğini de şu sözlerle açıkladı:

'Ben geçen yıl gay olduğumu tweetledikten sonra sosyal medya üzerinden tahmin edebileceğiniz linçlere maruz kaldım. Ama sokakta beni gördükleri zaman cesaretimden dolayı beni tebrik edenler de oluyor. Ne tebrik ediyoruz, ne de linçler. Sadece 'benimle ilgili söz söyleme hakkını sana kim verdi?' siye sormak istiyoruz. Hem ülkeyi yönetenlere hem de bizi yönetmeye çalışanlara. Şair ne diyor?

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"Ne yanlışız ne de yalnız. Rol yapmak zorunda değiliz"

"Ne yanlışız ne de yalnız. Rol yapmak zorunda değiliz"

'Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Rol yapanlar, kendini saklayanlar, evin içinde ne yapıyorsanız yapın ama sokakta belli etmeyin diye baskıya boyun eğenler... Boyun eğmek zorunda değiliz. Dimdik yürüyeceğiz. Aslında her yürüyüşümüz bir onur yürüyüşü ama Onur Ayında daha da dik yürüyeceğiz. Suç değil, yanlış değil. Ne yanlışız ne de yalnız. LGBTİ kimliğimize sahip çıkıyoruz'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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