Ünlü Haber Sunucusu İrfan Değirmenci Gay Olduğunu Açıkladıktan Sonra Yaşadıklarını Anlattı

'Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Rol yapanlar, kendini saklayanlar, evin içinde ne yapıyorsanız yapın ama sokakta belli etmeyin diye baskıya boyun eğenler... Boyun eğmek zorunda değiliz. Dimdik yürüyeceğiz. Aslında her yürüyüşümüz bir onur yürüyüşü ama Onur Ayında daha da dik yürüyeceğiz. Suç değil, yanlış değil. Ne yanlışız ne de yalnız. LGBTİ kimliğimize sahip çıkıyoruz'