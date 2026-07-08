Ünlü Fenomenin Düğününde Altın Krizi! Düğünde Şov Yaptığı Altınlarını Düğün Sonrası Kaybetti!

Törenin bitmesiyle birlikte eşyaları toplayan aile üyeleri, içinde yüklü miktarda altının bulunduğu çantalardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Yaşanan kargaşada çantanın çalındığından şüphelenen aile, vakit kaybetmeden jandarma ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Düğün alanında bir anda panik havası eserken, güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kısa süre sonra yaşanan büyük korkunun yersiz olduğu anlaşıldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Çalındığı sanılan altın dolu çantanın, aslında düğün telaşı sırasında misafirlerin ve hazırlıkların yapıldığı otelin başka bir odasında unutulduğu ortaya çıktı. Çantanın eksiksiz bir şekilde bulunmasıyla birlikte fenomen ve ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.