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Ünlü Fenomenin Düğününde Altın Krizi! Düğünde Şov Yaptığı Altınlarını Düğün Sonrası Kaybetti!

Ünlü Fenomenin Düğününde Altın Krizi! Düğünde Şov Yaptığı Altınlarını Düğün Sonrası Kaybetti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 13:13 Son Güncelleme: 08.07.2026 - 13:52
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Komedi videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, Murat Çapan ile evlendiği görkemli törende takılan kilolarca altın yüzünden yürümekte güçlük çekti. Düğün sonunda altın dolu çantalarından birinin kaybolmasıyla büyük bir panik yaşayarak jandarmaya başvuran aile, gerçeğin ortaya çıkmasıyla derin bir nefes aldı.

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Sosyal medyada ürettiği eğlence içerikleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, hayatını Murat Çapan ile birleştirdi.

Sosyal medyada ürettiği eğlence içerikleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, hayatını Murat Çapan ile birleştirdi.

Görkemli geçen düğüne, davetlilerin geline taktığı kilolarca ağırlıktaki altınlar ve gecenin sonunda yaşanan çalıntı ihbarı damga vurdu. Takı töreninin ardından üzerindeki ziynet eşyalarının ağırlığı nedeniyle adım atmakta dahi zorlanan ünlü fenomen, düğün bitiminde ise takı çantasının kaybolmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Tören boyunca davetliler, gelin ve damada takı takabilmek için metrelerce uzayan bir kuyruk oluşturdu. Zehra Özdemir’e merasim sırasında çok sayıda kalın burma bilezik, ağır altın setler ve çeşitli ziynet eşyaları hediye edildi. Üzerinde biriken altınların ağırlığı yüzünden ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken fenomenin o anları, düğüne katılan misafirlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ancak eğlenceli ve şaşaalı geçen gecenin sonu, aile için tam bir kabusa dönüştü.

Ancak eğlenceli ve şaşaalı geçen gecenin sonu, aile için tam bir kabusa dönüştü.

Törenin bitmesiyle birlikte eşyaları toplayan aile üyeleri, içinde yüklü miktarda altının bulunduğu çantalardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Yaşanan kargaşada çantanın çalındığından şüphelenen aile, vakit kaybetmeden jandarma ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Düğün alanında bir anda panik havası eserken, güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kısa süre sonra yaşanan büyük korkunun yersiz olduğu anlaşıldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Çalındığı sanılan altın dolu çantanın, aslında düğün telaşı sırasında misafirlerin ve hazırlıkların yapıldığı otelin başka bir odasında unutulduğu ortaya çıktı. Çantanın eksiksiz bir şekilde bulunmasıyla birlikte fenomen ve ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.

İşte fenomen Zehra'nın altınların ağırlığından yürümekte zorlandığı anlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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