Ünlü Fenomenin Düğününde Altın Krizi! Düğünde Şov Yaptığı Altınlarını Düğün Sonrası Kaybetti!
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Komedi videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, Murat Çapan ile evlendiği görkemli törende takılan kilolarca altın yüzünden yürümekte güçlük çekti. Düğün sonunda altın dolu çantalarından birinin kaybolmasıyla büyük bir panik yaşayarak jandarmaya başvuran aile, gerçeğin ortaya çıkmasıyla derin bir nefes aldı.
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Sosyal medyada ürettiği eğlence içerikleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, hayatını Murat Çapan ile birleştirdi.
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Ancak eğlenceli ve şaşaalı geçen gecenin sonu, aile için tam bir kabusa dönüştü.
İşte fenomen Zehra'nın altınların ağırlığından yürümekte zorlandığı anlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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