Ünlü Astrolog Açıkladı! Oğlak Burcunun 29. Derecesinde Meydana Gelen Dolunay 'Dönüm Noktası' Olacak!
Ünlü Astrolog Açıkladı! Oğlak Burcunun 29. Derecesinde Meydana Gelen Dolunay 'Dönüm Noktası' Olacak!
Temmuz ayı son bulurken Oğlak burcundan sıkıştıran Dolunay etkilerine hazır olun! 21 Temmuz'da Oğlak burcunun 29. derecesinde meydana gelecek olan dolunayın hem bireysel ve hem küresel etkilerini hissedebilirsiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner'in detaylı bir şekilde ele aldığı dolunay etkisi altında Türkiye'yi bekleyen gündemler arasında ise krizler ve uluslararası iş birlikleri var.
İşte, detaylar...
Kaynak: Dinçer Güner
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, 21 Temmuz günü Oğlak burcunun 29. derecesinde meydana gelecek olan dolunayın etkilerini kaleme aldı.
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Oğlak Dolunayı'nın Bireysel Etkileri Nelerdir?
Oğlak burcunun 29. derecesi, bir durumun sonuna yaklaştığımızı, belki de bitiş çizgisine ulaştığımızı gösterir.
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Oğlak Dolunayı'nın Küresel Etkileri Nelerdir?
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