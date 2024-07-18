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Ünlü Astrolog Açıkladı! Oğlak Burcunun 29. Derecesinde Meydana Gelen Dolunay 'Dönüm Noktası' Olacak!

Ünlü Astrolog Açıkladı! Oğlak Burcunun 29. Derecesinde Meydana Gelen Dolunay 'Dönüm Noktası' Olacak!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 13:16

Temmuz ayı son bulurken Oğlak burcundan sıkıştıran Dolunay etkilerine hazır olun! 21 Temmuz'da Oğlak burcunun 29. derecesinde meydana gelecek olan dolunayın hem bireysel ve hem küresel etkilerini hissedebilirsiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner'in detaylı bir şekilde ele aldığı dolunay etkisi altında Türkiye'yi bekleyen gündemler arasında ise krizler ve uluslararası iş birlikleri var. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Dinçer Güner

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Ünlü astrolog Dinçer Güner, 21 Temmuz günü Oğlak burcunun 29. derecesinde meydana gelecek olan dolunayın etkilerini kaleme aldı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 21 Temmuz günü Oğlak burcunun 29. derecesinde meydana gelecek olan dolunayın etkilerini kaleme aldı.

Dolunayın, bireysel ve küresel etkilerini ayrı ayrı kaleme alan ünlü astrolog; bu dönemde, Uranüs ve Neptün'ün destekleyici açılarının etkilerinin de altını çizdi.

Oğlak Dolunayı'nın Bireysel Etkileri Nelerdir?

Oğlak Dolunayı'nın Bireysel Etkileri Nelerdir?

İlk olarak Oğlak burcunun öne çıkan kişilik özelliklerine göz atıyoruz. Oğlak burçları, çalışkanlık, disiplin ve sorumluluk gibi özelliklerle öne çıkarlar. Oğlak dolunayının bireysel etkileri, astrolojiye göre, genellikle kariyer ve hedeflerle ilgili olabilir. Bu dönemde, insanlar genellikle kendi hedeflerine ve hayatta ne istediklerine daha fazla odaklanabilirler. 

Dolunayın bu burçta gerçekleşmesi özellikle, uzun zamandır üzerinde emek verdiğimiz projeler, kariyer hedeflerimiz ve kişisel sorumluluklarımızda kritik bir dönemece işaret eder. Bu süreç, çabalarımızın meyvelerini toplama ve emeklerimizin karşılığını alma noktasında önemli olabilir.

Oğlak burcunun 29. derecesi, bir durumun sonuna yaklaştığımızı, belki de bitiş çizgisine ulaştığımızı gösterir.

Oğlak burcunun 29. derecesi, bir durumun sonuna yaklaştığımızı, belki de bitiş çizgisine ulaştığımızı gösterir.

Tam da bu noktada dolunayın bireysel etkilerini ele alan Güner, artık geride bırakmamız gereken eski yapıları, alışkanlıkları veya bize fayda sağlamayan sorumlulukları terk etme zamanının geldiğinin altını çiziyor. Bu dolunay döneminde, kendimizi biraz sıkışmış hissedebiliriz. Çünkü 29. derece, bir şeyin sonuna gelmiş olmamıza rağmen, yeni bir hikayeye henüz başlayamamış olmamız anlamına da gelir. Bu durum, bizi biraz yorgun, sıkışmış ve arada kalmış hissettirebilir.

Dolunay, kariyerinizde önemli bir dönüm noktası olabilir!

Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi veya bir projenin tamamlanması gibi önemli gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Kişisel yaşamınızda da, sorumluluklarınızı yeniden değerlendirme, aile ve ev hayatınızdaki dengeyi gözden geçirme fırsatı bulabiliriz.

Dolunay'da Uranüs'ün desteği ile hayatımızda uzun süredir devam eden yapıları yeni ve yaratıcı çözümlerle değiştirebiliriz.

Tabii bu durumda, teknolojiyi daha etkin kullanma yollarını keşfedebilir veya finansal durumunuzda beklenmedik ve olumlu değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yeni yatırımlar, dijital projeler veya teknolojik yenilikler için ideal bir zaman olabilir. Kendinizi sınırlayan durumlar, sorumluluklar veya insanlardan kurtulma isteği hissedebilirsiniz. Kariyerinizde, kişisel projelerinizde veya yaşamınızın diğer alanlarında beklenmedik ama yararlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Dolunay'da Neptün'ün olumlu açısı ile, yaratıcı projelerinizde ve sanatsal çalışmalarınızda büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Resim, yazı, müzik veya diğer sanat dallarında yaratıcı çalışmalar yapmak için mükemmel bir zaman olabilir. Sezgileriniz daha da güçlenebilir. İç sesinizi dinlemek, rüyalarınıza dikkat etmek ve sezgilerinizi takip etmek, hayatınızda önemli kararlar almanıza yardımcı olabilir. İnsanlara karşı daha fazla empati duyabilir ve onlara yardım etme isteği hissedebilirsiniz.

Dolunay'da dişlerinizi bileyin: Ağız ve diş sağlığınıza dikkat edin!

Dolunay'da dişlerinizi bileyin: Ağız ve diş sağlığınıza dikkat edin!

Güner'in sağlıkla ilgili uyarıları da vardı. Dolunayda, dişlerimize özen göstermeli, diş kontrollerimizi yaptırmalı, ağız içi sağlığımıza yönelmeliyiz. Eklem ve cilt sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. 29. derece, özellikle bronşların hassaslaşabileceğine işaret eder.

Oğlak Dolunayı'nın Küresel Etkileri Nelerdir?

Oğlak Dolunayı'nın Küresel Etkileri Nelerdir?

Oğlak burcunda dolunayın küresel etkileri, astrolojiye göre oldukça geniş kapsamlıdır. Dünya, Oğlak burcunun etkisi altında, hükümetler, kurallar, finansal piyasalar, inşaat sektörü, askeri meseleler, liderler, hakimler, kanun koyucular, tarihi anıtlar, tarihi mekanlar ve yaşlılarla ilişkilendirilir. Bu dönemde, dünyanın gündemi enflasyon, mali konular, görevler, kurallar ve operasyonlar gibi konuları içerebilir.

Uranüs'ün olumlu etkisiyle, ekonomik reformlar gündeme gelebilir. 

Özellikle hükümetler, otoriteler ve finans kuruluşları daha ileri görüşlü, yenilikçi ve esnek politikalar benimseyebilir. Yeni teknolojilerin tanıtılması, teknoloji ve yapay zeka yatırımlarının öne çıkması mümkün olabilir. 

Boğa burcunda yer alan Uranüs, toprak, tarım ve doğal kaynaklarla ilgili beklenmedik fırsatlar ve çözümler sunabilir. Ayrıca, kripto para piyasasında önemli bir hareketlilik beklenebilir.

Dikkat: 29. derece genellikle sıkışma ve kriz anlamına gelir. 

Ünlü astrolog bu durumu ise, liderlerin krizi, ekonomik kriz ve ekonomik hamlelerin sıkışıp kalması olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda hükümet yönetim krizlerini de ifade edebileceğini de söylüyor. Bu süreçte, dünya çapında ekonomik koşulları protesto eden toplulukların ortaya çıkması muhtemeldir.

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Neptün'ün etkili olduğu dolunayda: depremler gündeme gelebilir!

Neptün'ün etkili olduğu dolunayda: depremler gündeme gelebilir!

Neptün özellikle su, deniz, boğazla ilgili sorunları işaret ediyor. Bu durumda su taşkınları ve deniz kaynaklı depremlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Oğlak Dolunay'ında Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Oğlak Dolunay'ında Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Son olarak Dinçer Güner tarafından Ankara'ya göre çıkarılan Türkiye'nin astrolojik haritası, ülkenin gündeminin adalet, haklar, hukuk, ortaklıklar, iş birlikleri, sanatçılar, estetik ve güzellik konuları üzerine odaklanacağına işaret ediyor. 

Venüs, altında krizin habercisi olabilir.

Venüs'ün 10. Evde ve Aslan burcunda yer alması, dolunay döneminde sanat, kadınlar, altın ve güzellik sektörleri ile ilgili potansiyel krizlerin habercisi olabilir. Hukuki konular ve yasalarla ilgili önemli gelişmeler de bekleniyor. Finans ve yasalarla ilgili yeni uygulamalar ve kanun teklifleri gündeme gelebilir.

Uranüs'ün etkisiyle, teknolojik yatırımların da gündeme gelmesi muhtemel.

Ünlü astroloğa göre bu durum yalnızca teknolojik yatırımları değiş vergileri de temsil ediyor. Bu habere sevinmeyeceksiniz fakat, dolunayda Uranüs etkisiyle, yeni vergi türlerinin de gündeme gelmesi mümkün.

Uluslarası sorunlar ve zorluklar yaşanabilir!

Uluslarası sorunlar ve zorluklar yaşanabilir!

Ülkenin kendi doğum haritasına bakıldığında ise, bu dönemde diğer ülkelerle ekonomik yeni bağlantılar, yeni anlaşmalar ve iş birlikleri olabileceği görülüyor. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde yeni fırsatlar ve potansiyel zorluklar doğurabilir.

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