Ünlü Astrolog Açıkladı! Oğlak Burcunun 29. Derecesinde Meydana Gelen Dolunay 'Dönüm Noktası' Olacak!

Tam da bu noktada dolunayın bireysel etkilerini ele alan Güner, artık geride bırakmamız gereken eski yapıları, alışkanlıkları veya bize fayda sağlamayan sorumlulukları terk etme zamanının geldiğinin altını çiziyor. Bu dolunay döneminde, kendimizi biraz sıkışmış hissedebiliriz. Çünkü 29. derece, bir şeyin sonuna gelmiş olmamıza rağmen, yeni bir hikayeye henüz başlayamamış olmamız anlamına da gelir. Bu durum, bizi biraz yorgun, sıkışmış ve arada kalmış hissettirebilir.

Dolunay, kariyerinizde önemli bir dönüm noktası olabilir!

Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi veya bir projenin tamamlanması gibi önemli gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Kişisel yaşamınızda da, sorumluluklarınızı yeniden değerlendirme, aile ve ev hayatınızdaki dengeyi gözden geçirme fırsatı bulabiliriz.

Dolunay'da Uranüs'ün desteği ile hayatımızda uzun süredir devam eden yapıları yeni ve yaratıcı çözümlerle değiştirebiliriz.

Tabii bu durumda, teknolojiyi daha etkin kullanma yollarını keşfedebilir veya finansal durumunuzda beklenmedik ve olumlu değişiklikler yaşayabilirsiniz. Yeni yatırımlar, dijital projeler veya teknolojik yenilikler için ideal bir zaman olabilir. Kendinizi sınırlayan durumlar, sorumluluklar veya insanlardan kurtulma isteği hissedebilirsiniz. Kariyerinizde, kişisel projelerinizde veya yaşamınızın diğer alanlarında beklenmedik ama yararlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Dolunay'da Neptün'ün olumlu açısı ile, yaratıcı projelerinizde ve sanatsal çalışmalarınızda büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Resim, yazı, müzik veya diğer sanat dallarında yaratıcı çalışmalar yapmak için mükemmel bir zaman olabilir. Sezgileriniz daha da güçlenebilir. İç sesinizi dinlemek, rüyalarınıza dikkat etmek ve sezgilerinizi takip etmek, hayatınızda önemli kararlar almanıza yardımcı olabilir. İnsanlara karşı daha fazla empati duyabilir ve onlara yardım etme isteği hissedebilirsiniz.