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Ucuz Olsa Bile İnsanlar İçin Dünyalar Kadar Değerli Olan 13 Hediye

Ucuz Olsa Bile İnsanlar İçin Dünyalar Kadar Değerli Olan 13 Hediye

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 16:01

Bugünkü içeriğimizde ucuz olsa bile insanlar için çok değerli olan hediyelere bakıyor olacağız. Umarız sizin için de güzel fikirler olabilirler. Aklınıza benzer hediyeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İzlanda'da tatildeyken karıma sahilden taş alıp eve götürsek mi demiştim."

1. "İzlanda'da tatildeyken karıma sahilden taş alıp eve götürsek mi demiştim."

'Bana garip bir bakış attı çünkü sahilden taş almak yasaktı. Daha sonra otelimize döndüğünde cebinden taşları çıkardı ve fikri çok sevdiğini söyledi. Şimdi düşününce bugüne kadar aldığım en değerli hediye olabilirler.'

2. "Özenle yazılmış bir mektup kadar hoşuma giden bir hediye olmadı sanırım."

2. "Özenle yazılmış bir mektup kadar hoşuma giden bir hediye olmadı sanırım."

3. "Askere gitmeden önce anneannem beni koruması için bir melek kolyesi vermişti."

3. "Askere gitmeden önce anneannem beni koruması için bir melek kolyesi vermişti."

'Ben görevimden güvenle geri döndüm ama ne yazık ki ben oradayken anneannem hayatını kaybetti...'

4. "Yavruyken baktığım karga hala ara ara bana bulduğu ilginç objeleri getiriyor."

'Hepsini bir kutuda saklıyorum ve benim için çok anlamlılar.'

5. "Bir tanıdığım, rahmetli olmuş köpeğimin fotoğrafını çerçeveletip vermişti."

5. "Bir tanıdığım, rahmetli olmuş köpeğimin fotoğrafını çerçeveletip vermişti."
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6. "Hangi şekilde, boyutta veya renkte olursa olsun çiçekler her zaman beni kalbimden vuruyor."

6. "Hangi şekilde, boyutta veya renkte olursa olsun çiçekler her zaman beni kalbimden vuruyor."

7. "Karım tarafından doğum günümde yapılmış ev yapımı kurabiyeler."

7. "Karım tarafından doğum günümde yapılmış ev yapımı kurabiyeler."

'Bazen tek ihtiyacın olan iyi bir kurabiye yemek oluyor.'

8. "Küçük kızım tarafından yapılan tatlış resimler."

8. "Küçük kızım tarafından yapılan tatlış resimler."

'Şimdi kocaman oldu ama hala çizimlerini saklıyorum.'

9. "Komik olacak ama sevgilim bize çift çorapları almıştı."

9. "Komik olacak ama sevgilim bize çift çorapları almıştı."

'Tatlı şekilleri ve renkleri çok hoşuma gitmişti.'

10. "Üstünde babamın taşı yazan bir taş."

10. "Üstünde babamın taşı yazan bir taş."

'Küçük kızımın bana verdiği ilk hediyeydi.'

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11. "Benim için en güzel hediye sevgilimden aldığım el yapımı kolyeydi."

11. "Benim için en güzel hediye sevgilimden aldığım el yapımı kolyeydi."

12. "Erkek arkadaşımın annesi benim için örgü atkı ve bere yapmıştı."

'Çocukla ayrıldık ama atkıyı hala kullanıyorum.'

13. "İlginç gelebilir ama bir sırt kaşıyıcı."

13. "İlginç gelebilir ama bir sırt kaşıyıcı."

'Hediye olarak alasıya kadar ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum.'

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alyanak

sırf karşıyıcı mı hepsinde ıskaladın sonuncu da vurdunn 😂