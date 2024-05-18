Ucuz Olsa Bile İnsanlar İçin Dünyalar Kadar Değerli Olan 13 Hediye
Ucuz Olsa Bile İnsanlar İçin Dünyalar Kadar Değerli Olan 13 Hediye
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde ucuz olsa bile insanlar için çok değerli olan hediyelere bakıyor olacağız. Umarız sizin için de güzel fikirler olabilirler. Aklınıza benzer hediyeler geliyorsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İzlanda'da tatildeyken karıma sahilden taş alıp eve götürsek mi demiştim."
2. "Özenle yazılmış bir mektup kadar hoşuma giden bir hediye olmadı sanırım."
3. "Askere gitmeden önce anneannem beni koruması için bir melek kolyesi vermişti."
4. "Yavruyken baktığım karga hala ara ara bana bulduğu ilginç objeleri getiriyor."
5. "Bir tanıdığım, rahmetli olmuş köpeğimin fotoğrafını çerçeveletip vermişti."
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6. "Hangi şekilde, boyutta veya renkte olursa olsun çiçekler her zaman beni kalbimden vuruyor."
7. "Karım tarafından doğum günümde yapılmış ev yapımı kurabiyeler."
8. "Küçük kızım tarafından yapılan tatlış resimler."
9. "Komik olacak ama sevgilim bize çift çorapları almıştı."
10. "Üstünde babamın taşı yazan bir taş."
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11. "Benim için en güzel hediye sevgilimden aldığım el yapımı kolyeydi."
12. "Erkek arkadaşımın annesi benim için örgü atkı ve bere yapmıştı."
13. "İlginç gelebilir ama bir sırt kaşıyıcı."
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sırf karşıyıcı mı hepsinde ıskaladın sonuncu da vurdunn 😂