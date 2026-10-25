İç Göçün Bir Şehrin Ekonomisine Sağladığı 5 Fayda ve 5 Zarar

Bir şehrin nüfusu değiştiğinde sadece sokakların kalabalığı değil, ekonominin dengesi de değişiyor. İnsanların eğitim, iş, sağlık ya da daha iyi yaşam koşulları için bir şehirden başka bir şehre taşınması anlamına gelen iç göç, şehirlerin ekonomik yapısını hem güçlendirebiliyor hem de bazı yeni sorunları beraberinde getirebiliyor.

Yeni gelen nüfus; iş gücü, tüketim ve girişimcilik açısından önemli fırsatlar yaratırken, plansız büyüme durumunda altyapı ve istihdam gibi alanlarda baskı oluşturabiliyor.

Peki iç göç bir şehrin ekonomisini nasıl etkiliyor? İşte iç göçün şehir ekonomisine sağladığı 5 fayda ve 5 zarar...