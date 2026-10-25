İç Göçün Bir Şehrin Ekonomisine Sağladığı 5 Fayda ve 5 Zarar
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Bir şehrin nüfusu değiştiğinde sadece sokakların kalabalığı değil, ekonominin dengesi de değişiyor. İnsanların eğitim, iş, sağlık ya da daha iyi yaşam koşulları için bir şehirden başka bir şehre taşınması anlamına gelen iç göç, şehirlerin ekonomik yapısını hem güçlendirebiliyor hem de bazı yeni sorunları beraberinde getirebiliyor.
Yeni gelen nüfus; iş gücü, tüketim ve girişimcilik açısından önemli fırsatlar yaratırken, plansız büyüme durumunda altyapı ve istihdam gibi alanlarda baskı oluşturabiliyor.
Peki iç göç bir şehrin ekonomisini nasıl etkiliyor? İşte iç göçün şehir ekonomisine sağladığı 5 fayda ve 5 zarar...
1. İş gücü çeşitliliğini artırır.
2. Tüketim hareketliliği oluşturur.
3. Yeni girişimlerin ortaya çıkmasını destekler.
4. Şehrin üretim kapasitesini artırabilir.
5. Kültürel çeşitlilik ekonomik fırsatlar yaratabilir.
Ancak her değişim beraberinde bazı zorlukları da getirir.
6. İşsizlik baskısını artırabilir.
7. Konut fiyatlarını ve kiraları artırabilir.
8. Altyapı yatırımlarını zorlayabilir.
9. Gelir eşitsizliğini artırabilir.
10. Kayıt dışı ekonomiyi büyütebilir.
Sonuç olarak...
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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