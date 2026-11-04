Uçuruma Asılı Otel: Odaya Ulaşmak İçin 2 Saat Tırmanmak Gerekiyor

Akşam yemeği, duvarları şeffaf yemek kapsülünde gün batımı eşliğinde servis ediliyor. Ancak yatak odasına geçmek için emniyet kemerleri yeniden takılıyor ve kayaya çakılmış demir tutamaklarla bir tırmanış daha yapılıyor.

Kapsüllere tavandaki bir kapaktan giriliyor. İçeride bir çift kişilik ve iki tek kişilik yatak, vadiye bakan altı pencere var. Banyo ise oldukça mütevazı: kalın bir perdeyle ayrılmış, su kullanmayan çevre dostu bir kuru tuvalet var, duş yok. Rehber Efren Lopez, İnkaların aşağıdan akan Urubamba Nehri'ni Samanyolu'nun yeryüzündeki yansıması olarak gördüğünü anlatıyor.

Sabah iniş, uzunlukları 150 ile 700 metre arasında değişen altı zipline hattıyla yapılıyor ve bir saatten kısa sürüyor. Cusco'dan transfer, rehberlik, tırmanış ve iniş dahil bir gecelik konaklamanın kişi başı fiyatı 1.640 Peru solü, yani yaklaşık 480 dolar (24 bin TL).

Yüksekliğe gönlü olmayanlar için aynı şirketin, kısa bir yürüyüşle ulaşılan, duşlu ve sıcak küvetli Starlodge kapsülleri de bulunuyor.