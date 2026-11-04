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Uçuruma Asılı Otel: Odaya Ulaşmak İçin 2 Saat Tırmanmak Gerekiyor

Uçuruma Asılı Otel: Odaya Ulaşmak İçin 2 Saat Tırmanmak Gerekiyor

tatil Otel
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 10:54
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Peru'nun Kutsal Vadisi'nde, vadi tabanından 365 metre yükseklikte kayalığa tutturulmuş şeffaf kapsüllerden oluşan bir otel, belki de dünyanın en ürkütücü giriş işlemine sahip. Odanıza ulaşmak için önce yaklaşık iki saat sürecek bir tırmanışı göze almanız gerekiyor.

BBC Travel'a yazan Geena Truman, eşiyle birlikte Skylodge Adventure Suites'te bir gece geçirdi. Yolun yarısında 'Meğer yükseklikten korkuyormuşum' diye bağırdığını anlatan Truman'ın deneyimi, burada konaklamanın sıradan bir tatil olmadığını gösteriyor.

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200 metrelik boşluğun üzerinde tek bir halata basarak ilerleniyor

Peru'nun Kutsal Vadisi'nde dağların arasındaki köyler ve tarlalar

Skylodge, Cusco'ya yaklaşık 90 dakika uzaklıktaki Pachar köyünde, ünlü İnka kasabası Ollantaytambo'nun 10 kilometre yakınında bulunuyor. Misafirler kapsüllere, kayaya sabitlenmiş merdiven, demir basamak ve çelik halatlardan oluşan via ferrata (demir yol) rotasıyla, rehber eşliğinde tırmanıyor.

Truman'a göre rotanın en zor anı, 200 metrelik boşluğun üzerinde yalnızca ayağının altındaki halata basarak geçtiği 20 metrelik köprüydü. Kendine tek bir talimatı tekrarlamış: 'Aşağı bakma.'

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metreyi aşan yükseklikteki ince hava da işi zorlaştırıyor. Truman, yemek kapsülünün önündeki platforma vardığında iki saat geçtiğini ve tamamen tükendiğini söylüyor.

Odada duş yok, tuvalet ise perdeyle ayrılmış

Yıldızlı gece gökyüzü altında dağlarla çevrili vadi

Akşam yemeği, duvarları şeffaf yemek kapsülünde gün batımı eşliğinde servis ediliyor. Ancak yatak odasına geçmek için emniyet kemerleri yeniden takılıyor ve kayaya çakılmış demir tutamaklarla bir tırmanış daha yapılıyor.

Kapsüllere tavandaki bir kapaktan giriliyor. İçeride bir çift kişilik ve iki tek kişilik yatak, vadiye bakan altı pencere var. Banyo ise oldukça mütevazı: kalın bir perdeyle ayrılmış, su kullanmayan çevre dostu bir kuru tuvalet var, duş yok. Rehber Efren Lopez, İnkaların aşağıdan akan Urubamba Nehri'ni Samanyolu'nun yeryüzündeki yansıması olarak gördüğünü anlatıyor.

Sabah iniş, uzunlukları 150 ile 700 metre arasında değişen altı zipline hattıyla yapılıyor ve bir saatten kısa sürüyor. Cusco'dan transfer, rehberlik, tırmanış ve iniş dahil bir gecelik konaklamanın kişi başı fiyatı 1.640 Peru solü, yani yaklaşık 480 dolar (24 bin TL).

Yüksekliğe gönlü olmayanlar için aynı şirketin, kısa bir yürüyüşle ulaşılan, duşlu ve sıcak küvetli Starlodge kapsülleri de bulunuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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