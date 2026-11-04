Uçuruma Asılı Otel: Odaya Ulaşmak İçin 2 Saat Tırmanmak Gerekiyor
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Peru'nun Kutsal Vadisi'nde, vadi tabanından 365 metre yükseklikte kayalığa tutturulmuş şeffaf kapsüllerden oluşan bir otel, belki de dünyanın en ürkütücü giriş işlemine sahip. Odanıza ulaşmak için önce yaklaşık iki saat sürecek bir tırmanışı göze almanız gerekiyor.
BBC Travel'a yazan Geena Truman, eşiyle birlikte Skylodge Adventure Suites'te bir gece geçirdi. Yolun yarısında 'Meğer yükseklikten korkuyormuşum' diye bağırdığını anlatan Truman'ın deneyimi, burada konaklamanın sıradan bir tatil olmadığını gösteriyor.
200 metrelik boşluğun üzerinde tek bir halata basarak ilerleniyor
Odada duş yok, tuvalet ise perdeyle ayrılmış
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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