Uçurumun Kenarındaki Kayalığa Ev Kurdu: Bahçesine Köprüyle Geçiliyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, bir kanyonun yaklaşık 168 metre yukarısındaki kayalığa kurulan ev dikkat çekiyor. Evin bahçesi ise ayrı bir kayanın üzerinde yer alıyor ve iki kayayı bir köprü birbirine bağlıyor.
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Kaynak: İHA
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Çüngüş'te kanyonun yaklaşık 168 metre üzerindeki kayalığa kurulan evin bahçesi ayrı bir kayada bulunuyor.
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Kerpiç yapıların yerini 1965'ten sonra yapılan betonarme bina aldı ve ev bugün de kullanılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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