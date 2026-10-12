Uçurumun Kenarındaki Kayalığa Ev Kurdu: Bahçesine Köprüyle Geçiliyor

Çüngüş ilçesindeki ev, kanyondaki yaklaşık 168 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yükseliyor. Evin bahçesi ise yanındaki ayrı bir kayada yer alıyor ve iki kaya köprüyle birbirine bağlanıyor.

İlçe sakini İsmail Can, evin ve bahçenin ayrı kayalar üzerinde bulunduğunu, altında büyük bir kanyon olduğunu ve dışarıdan gelenlerin özellikle burayı görmek istediğini söyledi. İki kayayı birbirine bağlayan eski bir tahta köprü bulunduğunu da belirten Can, yapının bugün betonarme olduğunu ifade etti.