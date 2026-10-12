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Uçurumun Kenarındaki Kayalığa Ev Kurdu: Bahçesine Köprüyle Geçiliyor

Uçurumun Kenarındaki Kayalığa Ev Kurdu: Bahçesine Köprüyle Geçiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:24
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, bir kanyonun yaklaşık 168 metre yukarısındaki kayalığa kurulan ev dikkat çekiyor. Evin bahçesi ise ayrı bir kayanın üzerinde yer alıyor ve iki kayayı bir köprü birbirine bağlıyor.

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Kaynak: İHA

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Çüngüş'te kanyonun yaklaşık 168 metre üzerindeki kayalığa kurulan evin bahçesi ayrı bir kayada bulunuyor.

Çüngüş'te kanyonun yaklaşık 168 metre üzerindeki kayalığa kurulan evin bahçesi ayrı bir kayada bulunuyor.

Çüngüş ilçesindeki ev, kanyondaki yaklaşık 168 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yükseliyor. Evin bahçesi ise yanındaki ayrı bir kayada yer alıyor ve iki kaya köprüyle birbirine bağlanıyor.

İlçe sakini İsmail Can, evin ve bahçenin ayrı kayalar üzerinde bulunduğunu, altında büyük bir kanyon olduğunu ve dışarıdan gelenlerin özellikle burayı görmek istediğini söyledi. İki kayayı birbirine bağlayan eski bir tahta köprü bulunduğunu da belirten Can, yapının bugün betonarme olduğunu ifade etti.

Kerpiç yapıların yerini 1965'ten sonra yapılan betonarme bina aldı ve ev bugün de kullanılıyor.

Kerpiç yapıların yerini 1965'ten sonra yapılan betonarme bina aldı ve ev bugün de kullanılıyor.

Aynı noktada 1965 öncesine kadar Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapılar bulunuyordu. Bugünkü betonarme yapı ise 1965'ten sonra, evde şu an yaşayan Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından inşa edildi. Yapı, görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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