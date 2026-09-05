Uçakta Kavga Çıkaran Yolcuyu Önlem Olarak Koltuğa Bantladılar

Kabin görevlisinin verdiği plastik kelepçeyle saldırganın bilekleri bağlandı. Ancak şahıs, kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan Juan Mejia’yı ısırdı, Richard Olenick’i ise ısırmaya teşebbüs etti. Bunun üzerine yolcular, kabin ekibinden temin edilen koli bandıyla saldırganı koltuğunda sabitlemeye çalıştı. Şahsın nefes almasını engellememek için ağzının bantlanmadığı belirtildi.

Tüm müdahaleye rağmen saldırganın direnmeye ve ayağa kalkmaya çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı. Olenick, uçağın Maryland'e acil inişinden önceki yaklaşık 15 dakika boyunca saldırganın yeniden kontrolden çıkmasını engellemek için kucağında oturmak zorunda kaldığını söyledi. Olenick'in kendi koltuğuna dönme girişiminin ise şahsın tekrar hareketlenmesi nedeniyle sonuçsuz kaldığı ifade edildi.