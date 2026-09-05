Uçakta Kavga Çıkaran Yolcuyu Önlem Olarak Koltuğa Bantladılar
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ABD'de Dallas-Newark seferini yapan American Airlines uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında kontrolden çıkan bir yolcu, hem çevresindeki yolculara hem de kabin ekibine saldırdı. Duruma müdahale eden emekli bir polis ve bazı yolcular, saldırganı plastik kelepçe ve koli bandı kullanarak koltuğuna sabitledi. Yaşanan olayın ardından uçak Baltimore'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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Saldırgan tavırlar sergileyen yolcu rota değiştirtti.
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Saldırısıyla birlikte ırkçı ve ayrımcı ifadeler de kullandı.
Plastik kelepçe ve koli bandıyla zaptettiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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