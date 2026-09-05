article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçakta Kavga Çıkaran Yolcuyu Önlem Olarak Koltuğa Bantladılar

Uçakta Kavga Çıkaran Yolcuyu Önlem Olarak Koltuğa Bantladılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 16:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'de Dallas-Newark seferini yapan American Airlines uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçuş sırasında kontrolden çıkan bir yolcu, hem çevresindeki yolculara hem de kabin ekibine saldırdı. Duruma müdahale eden emekli bir polis ve bazı yolcular, saldırganı plastik kelepçe ve koli bandı kullanarak koltuğuna sabitledi. Yaşanan olayın ardından uçak Baltimore'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saldırgan tavırlar sergileyen yolcu rota değiştirtti.

Saldırgan tavırlar sergileyen yolcu rota değiştirtti.

ABD'de Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan Newark'a gitmek üzere havalanan American Airlines'ın 618 sefer sayılı uçağında yolculuk sırasında gergin anlar yaşandı.

CNN International'ın paylaştığı fotoğraf ve görüntülerde, birinci sınıf bölümünde taşkınlık çıkaran yolcunun diğer yolcular tarafından plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna bağlandığı görüldü. Olay nedeniyle uçak Baltimore'a acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan Richard Olenick ve Juan Mejia, uçuşun yaklaşık yarısında iki sıra arkalarında oturan bir yolcunun saldırgan davranışlar sergilemeye başladığını anlattı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kabin ekibinin yaşanan yolcu olayını bildirmesinin ardından uçağın planlanan rotasından ayrılarak Baltimore'a yönlendirildiğini doğruladı.

Saldırısıyla birlikte ırkçı ve ayrımcı ifadeler de kullandı.

Saldırısıyla birlikte ırkçı ve ayrımcı ifadeler de kullandı.

Richard Olenick'in anlatımına göre, kabin görevlisinin saldırgan yolcuyu sakinleştirme girişimi sonuç vermedi. Giderek daha agresif hale gelen yolcu, önce yanında oturan kişiye saldırdı, ardından araya girerek olayı engellemeye çalışan bir kadına da fiziksel müdahalede bulundu.

Olayın büyümesi üzerine emekli polis memuru Juan Mejia ile Richard Olenick yerlerinden kalkarak saldırgana müdahale etti.

Olenick ve Mejia, saldırganın olay sırasında çevresindekilere hakaret ettiğini, ırkçı ve nefret içerikli ifadeler kullandığını da aktardı.

Plastik kelepçe ve koli bandıyla zaptettiler.

Plastik kelepçe ve koli bandıyla zaptettiler.

Kabin görevlisinin verdiği plastik kelepçeyle saldırganın bilekleri bağlandı. Ancak şahıs, kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan Juan Mejia’yı ısırdı, Richard Olenick’i ise ısırmaya teşebbüs etti. Bunun üzerine yolcular, kabin ekibinden temin edilen koli bandıyla saldırganı koltuğunda sabitlemeye çalıştı. Şahsın nefes almasını engellememek için ağzının bantlanmadığı belirtildi.

Tüm müdahaleye rağmen saldırganın direnmeye ve ayağa kalkmaya çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı. Olenick, uçağın Maryland'e acil inişinden önceki yaklaşık 15 dakika boyunca saldırganın yeniden kontrolden çıkmasını engellemek için kucağında oturmak zorunda kaldığını söyledi. Olenick'in kendi koltuğuna dönme girişiminin ise şahsın tekrar hareketlenmesi nedeniyle sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın