Uçakta Kabin Görevlisini Isırdığı İddia Edilen Oyuncu Gözaltına Alındı!

Blair'in temsilcisi ise olayın arkasında bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor: 'Selma, iddia edilen davranışlara yol açan tıbbi bir acil durum yaşadı. İnişin ardından hemen tedavi edildi ve şu an durumu stabil.' Nasıl bir kriz olduğu açıklanmadı. MS hastalığıyla bağlantılı olup olmadığı da bilinmiyor. Havayolu şirketi, kurallara uymayan ve yasa dışı davranışlara 'sıfır tolerans' gösterdiklerini, yolcu ve ekip güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Blair'in ayrıca 2016'da da Cancun'dan Los Angeles'a dönen bir uçakta da yaşadığı kriz sonrası hastaneye kaldırılmıştı. O zaman alkolü ilaçla karıştırdığını ve kendinden geçtiğini anlatıp herkesten özür dilemişti.