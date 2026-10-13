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Uçakta Kabin Görevlisini Isırdığı İddia Edilen Oyuncu Gözaltına Alındı!

Uçakta Kabin Görevlisini Isırdığı İddia Edilen Oyuncu Gözaltına Alındı!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.10.2026 - 07:27
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Legally Blonde'un Vivian'ı Selma Blair'den hiç beklenmedik bir haber geldi. Los Angeles'tan New York'a uçan ünlü oyuncu, uçak piste iner inmez gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun kabin ekibine saldırdığı ve bir kabin memurunu ısırdığı iddia edildi. 

Kaynak: TMZ

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Legally Blonde'un Vivian'ı Selma Blair, yıllardır MS hastalığıyla verdiği mücadeleyi açıkça paylaşıyor.

Legally Blonde'un Vivian'ı Selma Blair, yıllardır MS hastalığıyla verdiği mücadeleyi açıkça paylaşıyor.

90'ların sonu ve 2000'lerin başında izlediğimiz pek çok filmde karşımıza çıkan bir yüz Selma Blair. Cruel Intentions'ın saf Cecile'i, Legally Blonde'da Elle'in rakibi Vivian, Hellboy'un alevler saçan Liz Sherman'ı... Son yıllarda ise adı daha çok sağlığıyla anılıyor. Blair 2018'de MS (multipl skleroz) hastası olduğunu açıkladı ve hastalığını hiç saklamadı. Kırmızı halıya bastonuyla çıktı, 2022'de Dancing with the Stars'a katıldı ama sağlığı el vermeyince yarışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bugün engelli hakları için verdiği mücadeleyle de tanınıyor.

Uçakta kabin görevlisini ısırdığı iddia edilen Selma Blair, inişte gözaltına alındı.

Uçakta kabin görevlisini ısırdığı iddia edilen Selma Blair, inişte gözaltına alındı.

Olay, Pazar gecesi Los Angeles'tan New York'a giden uçakta yaşandı. TMZ'nin aktardığına göre yolculuk bir anda kabusa döndü. Blair'in kabin görevlilerinden birinin burnunu yumrukla kanattığı, diğerini ise ısırdığı iddia ediliyor. Bazı ABD basın kuruluşlarına göre ünlü oyuncu, uçak havadayken kapıyı açmaya bile çalıştı. Ekip Blair'i zapt etmek zorunda kaldı, pilot da iniş öncesi kapıya sağlık ekibi çağırdı. Blair'in hastaneye götürüldüğü ambulansta bir polis memurunun kafasına defalarca tekme attığı, hastanede de bir hemşireye saldırdığı öne sürülüyor. Oyuncu hakkında bu iki olay için iki ayrı saldırı suçlaması var. FBI da devreye girdi ve uçakta yaşananlar için federal celp çıkardı.

Selma Blair'in temsilcisi olayın ardında tıbbi bir kriz olduğunu söyledi, havayolu şirketi ise sert çıktı.

Selma Blair'in temsilcisi olayın ardında tıbbi bir kriz olduğunu söyledi, havayolu şirketi ise sert çıktı.

Blair'in temsilcisi ise olayın arkasında bir sağlık sorunu olduğunu söylüyor: 'Selma, iddia edilen davranışlara yol açan tıbbi bir acil durum yaşadı. İnişin ardından hemen tedavi edildi ve şu an durumu stabil.' Nasıl bir kriz olduğu açıklanmadı. MS hastalığıyla bağlantılı olup olmadığı da bilinmiyor. Havayolu şirketi, kurallara uymayan ve yasa dışı davranışlara 'sıfır tolerans' gösterdiklerini, yolcu ve ekip güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

 Blair'in ayrıca 2016'da da Cancun'dan Los Angeles'a dönen bir uçakta da yaşadığı kriz sonrası hastaneye kaldırılmıştı. O zaman alkolü ilaçla karıştırdığını ve kendinden geçtiğini anlatıp herkesten özür dilemişti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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