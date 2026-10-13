Uçakta Kabin Görevlisini Isırdığı İddia Edilen Oyuncu Gözaltına Alındı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Legally Blonde'un Vivian'ı Selma Blair, yıllardır MS hastalığıyla verdiği mücadeleyi açıkça paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçakta kabin görevlisini ısırdığı iddia edilen Selma Blair, inişte gözaltına alındı.
Selma Blair'in temsilcisi olayın ardında tıbbi bir kriz olduğunu söyledi, havayolu şirketi ise sert çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın