Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Emiliano Sala İçin Cardiff'in İstediği Tazminat Reddedildi

Sala, 21 Ocak 2019'da içinde bulunduğu uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaydı.

Arjantinli forvet, Nantes'tan kulüp rekoru kıran 15 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Cardiff'e yeni transfer olmuştu. Fransa'dan Galler'e gidiyordu ve ilk antrenman seansından önce yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecekti.

59 yaşındaki pilot David Ibbotson da kazada hayatını kaybetti. Cesedi henüz bulunamadı.

Cardiff, iddialarında Nantes'ın sorumlu olduğunu ve uçuşun, transfer sırasında Ligue 1 kulübü adına hareket eden ve menajerlik yasağı bulunan Willie McKay tarafından organize edildiğini savundu. Nantes ise bunu reddetti.