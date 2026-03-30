Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Emiliano Sala İçin Cardiff'in İstediği Tazminat Reddedildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2026 - 00:17

İngiliz ekibi Cardiff City’nin, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın uçak kazasında yaşamını yitirmesinin ardından talep ettiği 103 milyon sterlinlik tazminat davası, Fransa’daki mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Küme düşmelerini Sala'nın ölümüne bağladılar.

Cardiff City, Emiliano Sala'nın uçak kazasında ölümünden yedi yıldan fazla bir süre sonra Fransız ekibi Nantes'e karşı açtığı tazminat davasını kaybetti.

League One ekibi, Nantes'e karşı ihmal davası açarak 120 milyon Euro (103 milyon £, 137,6 milyon $) tazminat talep etmişti.

Cardiff, Mayıs 2019'da Championship'e düşmesinin ardından gelir kaybı ve kulübün değerindeki düşüşle ilgili tazminat talep ediyordu.

Cardiff davayı kaybetti, Nantes'a tazminat ödedi.

Sala'nın o yılın Ocak ayındaki ölüm anında Cardiff, Premier Lig'de mücadele eden bir takımdı. 2018-2019 sezonunu 18. sırada tamamlayarak küme düştüler. Cardiff, Sala'nın gollerinin onları en üst ligde tutabileceğini savundu.

Ancak Pazartesi günü Nantes Ticaret Mahkemesi'nde Cardiff'in iddiası reddedildi.

Cardiff'in avukatlarının The Athletic'e doğruladığı üzere, bunun yerine FC Nantes'e 300.000 € tazminat ve ek olarak 180.000 € avukatlık ücreti ödemeleri emredildi .

28 yaşında yeni transfer olduğu kulübe giderken vefat etmişti.

Sala, 21 Ocak 2019'da içinde bulunduğu uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaydı.

Arjantinli forvet, Nantes'tan kulüp rekoru kıran 15 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Cardiff'e yeni transfer olmuştu. Fransa'dan Galler'e gidiyordu ve ilk antrenman seansından önce yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecekti.

59 yaşındaki pilot David Ibbotson da kazada hayatını kaybetti. Cesedi henüz bulunamadı.

Cardiff, iddialarında Nantes'ın sorumlu olduğunu ve uçuşun, transfer sırasında Ligue 1 kulübü adına hareket eden ve menajerlik yasağı bulunan Willie McKay tarafından organize edildiğini savundu. Nantes ise bunu reddetti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
