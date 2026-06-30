Tutuklanan Eski Hakem Elif Karaarslan Tahliye Oldu, İlk Paylaşımı "Allah Kimseyi Düşürmesin" Oldu
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İstanbul'daki yasaklı madde operasyonunda tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi. Sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam eden Karaarslan, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz takipçileriyle dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararla hakemlik kariyerine veda eden ve yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam eden Elif Karaarslan'ın cezaevi günleri sona erdi.
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Özgürlüğüne kavuşmasının ardından sessizliğini bozan Karaarslan, ilk iş olarak aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarına geri döndü.
Karaarslan, tutuklanmadan önceki dönemde de sosyal medyadaki faaliyetleriyle sık sık gündeme geliyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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