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Tutuklanan Eski Hakem Elif Karaarslan Tahliye Oldu, İlk Paylaşımı "Allah Kimseyi Düşürmesin" Oldu

Tutuklanan Eski Hakem Elif Karaarslan Tahliye Oldu, İlk Paylaşımı "Allah Kimseyi Düşürmesin" Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2026 - 13:41
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İstanbul'daki yasaklı madde operasyonunda tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi. Sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam eden Karaarslan, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz takipçileriyle dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararla hakemlik kariyerine veda eden ve yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam eden Elif Karaarslan'ın cezaevi günleri sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararla hakemlik kariyerine veda eden ve yoluna sosyal medya fenomeni olarak devam eden Elif Karaarslan'ın cezaevi günleri sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimlerine yönelik yürütülen geniş çaplı yasaklı madde soruşturması kapsamında bir süre önce gözaltına alınarak tutuklanan eski hakem, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Özgürlüğüne kavuşmasının ardından sessizliğini bozan Karaarslan, ilk iş olarak aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarına geri döndü.

Özgürlüğüne kavuşmasının ardından sessizliğini bozan Karaarslan, ilk iş olarak aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya platformlarına geri döndü.

Yaşadığı zorlu sürece atıfta bulunan fenomen isim, takipçileriyle paylaştığı gönderisinde 'Allah kimseyi düşürmesin' ifadelerini kullanarak cezaevi tecrübesinin ağırlığını dile getirdi.

Karaarslan, tutuklanmadan önceki dönemde de sosyal medyadaki faaliyetleriyle sık sık gündeme geliyordu.

Karaarslan, tutuklanmadan önceki dönemde de sosyal medyadaki faaliyetleriyle sık sık gündeme geliyordu.

Özellikle Instagram üzerinde başlattığı ücretli abonelik modeli bazı tartışmalara yol açmıştı. Kendisine yöneltilen eleştirilere karşı çıkan eski hakem, söz konusu sistemin platformun yasal bir özelliği olduğunu savunmuştu. Paylaştığı fotoğraf ve videoların müstehcenlik amacı gütmediğini, yalnızca kişisel hayatından kesitler sunduğunu belirten Karaarslan, tüm sürecin kullanıcıların tamamen kendi rızasıyla işlediğinin altını çizmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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