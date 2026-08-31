Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Yapıldı, Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Yer Aldı

Çalıştaya 17 bakanlık ile bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlük, başkanlık ve bağlı kuruluş katıldı. Programda ayrıca valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili TOBB sektör meclisleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, meslek kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, finans kuruluşları ve alan uzmanları yer aldı. Plastik döngüsü, ortak akıl ve çok paydaşlı iş birliği anlayışıyla ele alındı.

Çalıştay kapsamında Bakan Yardımcıları Oturumu ve Valiler Oturumu olarak iki üst düzey değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.