Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Yapıldı, Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Yer Aldı
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Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi için ortak çözüm arayışının masaya yatırıldığı çalıştay, COP31'e giden süreçte düzenlendi. Etkinlikte plastiklerin tüm yaşam döngüsü ele alınarak atığı azaltan, kirliliği önleyen ve 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sunacak politika önerilerinin oluşturulması hedefleniyor.
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17 bakanlık katkı verdi.
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Üst düzey katılım dikkat çekti.
"Ağır yaptırımları konuşabilmeliyiz."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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