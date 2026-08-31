article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Yapıldı, Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Yer Aldı

Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Yapıldı, Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 20:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi için ortak çözüm arayışının masaya yatırıldığı çalıştay, COP31'e giden süreçte düzenlendi. Etkinlikte plastiklerin tüm yaşam döngüsü ele alınarak atığı azaltan, kirliliği önleyen ve 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sunacak politika önerilerinin oluşturulması hedefleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 bakanlık katkı verdi.

17 bakanlık katkı verdi.

Çalıştaya 17 bakanlık ile bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlük, başkanlık ve bağlı kuruluş katıldı. Programda ayrıca valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili TOBB sektör meclisleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, meslek kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, finans kuruluşları ve alan uzmanları yer aldı. Plastik döngüsü, ortak akıl ve çok paydaşlı iş birliği anlayışıyla ele alındı.

Çalıştay kapsamında Bakan Yardımcıları Oturumu ve Valiler Oturumu olarak iki üst düzey değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

Üst düzey katılım dikkat çekti.

Üst düzey katılım dikkat çekti.

Yaklaşık 600 kişilik üst düzey katılımla gerçekleşen açılış oturumunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katılımcılara hitap etti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Asıl meselemiz nerede gerçekten ihtiyaç duyduğumuz, nerede gereğinden fazla kullandığımız ve sonra ne yaptığımızdır. Plastikler hepimizi rahatsız eden bir kirlilik görüntüsüne dönüşmüş durumda. Bütün döngüyü birlikte ele almak zorundayız. Plastik kirliliği yalnızca denizlerimizin, kıyılarımızın meselesi de değildir. Tarımdan turizme karşımıza çıkıyor. Bu yüzden meseleyi Türkiye'nin tamamını kapsayan bir şekilde ele almak zorundayız.'

"Ağır yaptırımları konuşabilmeliyiz."

"Ağır yaptırımları konuşabilmeliyiz."

'Kendi atığımızı yeterince toplayıp ekonomiye kazandıramadan dışarıdan atık getirmenin sonuçlarını hep beraber sorgulamalıyız' diyen Ağırbaş, şöyle devam etti: 

'Kendi atığını yöneten güçlü bir geri dönüşüm ekonomisi olmak zorunda. Bir başka mesele mevzuat ve denetim. Yeterince sonuç alabiliyor muyuz? Gerekirse ithalatın yasaklanabilmesini de konuşmak zorundayız. Çevreyi plastik atıklarla kirletenlere yönelik hapis cezası dahil daha ağır yaptırımları da konuşabilmeliyiz. Ortak akıl zor soruları aynı masa etrafında konuşabilmektir. Plastik attığımız yerde kalmıyor. Akarsulardan denizlere, denizlerden okyanuslara, bir ülkenin kıyısından başka bir ülkenin kıyısına ulaşabiliyor. Üstelik zamanla parçalanıp mikroplastiklere dönüşebiliyor. Plastik kirliliği aynı zamanda gıda güvenliği, insan sağlığı, iklim, ekonomi ve rekabet meselesidir.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın