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Türkiye-Paraguay Maçını Yöneten Hakem Ivan Barton Gündem Oldu: Hakeme Övgü Yağdı

etiket Türkiye-Paraguay Maçını Yöneten Hakem Ivan Barton Gündem Oldu: Hakeme Övgü Yağdı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
20.06.2026 - 09:32
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Paraguay maçı her ne kadar A Milli Takımımız için Dünya Kupası hayallerinin bitmesine neden olsa da maçta tarihe geçen anlar yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünün atıldığı maçta, Miguel Almiron ağzını kapatarak konuştuğu için kırmızı kart gördü. Maçın hakemi İvan Barton, yönetimiyle takdir topladı.

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Türkiye'nin Dünya Kupası'na veda ettiği Paraguay maçının hakemi Ivan Barton sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na veda ettiği Paraguay maçının hakemi Ivan Barton sosyal medyada gündem oldu.

Maç boyunca yaptığı yerinde müdahalelerle dikkat çeken Ivan Barton yerinde kararlarıyla futbolcuların ardından en çok konuşulan isim oldu. Ivan Barton kimdir diye merak edilirken, 1991 yılında El Salvador’un Santa Ana kentinde dünyaya gelen hakemin 2018 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan uluslararası bir hakem olarak görev yaptığı öğrenildi. Ivan Barton, ağzını kapatarak konuştuğu için Miguel Almiron'a kırmızı kart göstererek FIFA'nın aldığı şeffaflık kararını ilk kez uyguladı. Hakem ayrıca sakatlık sebebiyle yere yatan Paraguay kalecisine inanmayarak oyuna dönmesini istedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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