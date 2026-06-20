Türkiye-Paraguay Maçını Yöneten Hakem Ivan Barton Gündem Oldu: Hakeme Övgü Yağdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Paraguay maçı her ne kadar A Milli Takımımız için Dünya Kupası hayallerinin bitmesine neden olsa da maçta tarihe geçen anlar yaşandı. 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünün atıldığı maçta, Miguel Almiron ağzını kapatarak konuştuğu için kırmızı kart gördü. Maçın hakemi İvan Barton, yönetimiyle takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin Dünya Kupası'na veda ettiği Paraguay maçının hakemi Ivan Barton sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın