Türkiye-Paraguay Maçını Yöneten Hakem Ivan Barton Gündem Oldu: Hakeme Övgü Yağdı

Maç boyunca yaptığı yerinde müdahalelerle dikkat çeken Ivan Barton yerinde kararlarıyla futbolcuların ardından en çok konuşulan isim oldu. Ivan Barton kimdir diye merak edilirken, 1991 yılında El Salvador’un Santa Ana kentinde dünyaya gelen hakemin 2018 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan uluslararası bir hakem olarak görev yaptığı öğrenildi. Ivan Barton, ağzını kapatarak konuştuğu için Miguel Almiron'a kırmızı kart göstererek FIFA'nın aldığı şeffaflık kararını ilk kez uyguladı. Hakem ayrıca sakatlık sebebiyle yere yatan Paraguay kalecisine inanmayarak oyuna dönmesini istedi.