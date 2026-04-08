Türkiye’nin Tarihi Mirası Aslına Dönüyor: 1191 Taşınmaz Vakıflara Devredildi

Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı yürütülen bu süreçte, İstanbul, Bursa, İzmir ve Konya gibi şehirlerdeki pek çok sembol eser asıl mülkiyet statüsüne kavuşturuldu. Tescil edilen yapılar arasında Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Pera Palas Otel, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi dünya mirası niteliğindeki eserler yer alıyor. Konya’da ise eski Sanayi Mektebi ve 'Eski Tekel Binası' olarak bilinen taşınmazlar, belediye mülkiyetinden alınarak vakıf mülkiyetine geçirilen somut örnekler arasında öne çıkıyor.