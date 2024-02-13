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Türkiye'nin Kredi Risk Primi CDS 300 Puanın Altında!

Türkiye'nin Kredi Risk Primi CDS 300 Puanın Altında!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 09:26

Ekonomi yönetimindeki değişimlerle yurt içindeki olumlu gelişmelerle düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) geriledi.

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TL varlıklarda olumlu hava sürüyor.

TL varlıklarda olumlu hava sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9 bin puanın üzerine  çıkarak rekor kırarken, yabancı yatırım kuruluşlarından da TL varlıklara dair olumlu raporlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin yurt dışında borçlanma ihalelerinde de ilgi görülürken, borçlanma faizleri de düşerek vadeler uzuyor. Ekonomi programına duyulan güven ve yatırımcı ilgisiyle pozitif hava esiyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin CDS'i düşüşe geçti. Gerileme eğilimini artıran Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 2 Şubat'ta 334 seviyesine gerilerken, 10 gün sonra 300 baz puana geriledi. .

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin CDS'i düşüşe geçti. Gerileme eğilimini artıran Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 2 Şubat'ta 334 seviyesine gerilerken, 10 gün sonra 300 baz puana geriledi. .

Uzmanlar CDS'lerdeki gerilemenin hem iç ve hem de dış gelişmeler kaynaklı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasıyla Türkiye arasında farkın 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Uzmanlar CDS'lerdeki gerilemenin hem iç ve hem de dış gelişmeler kaynaklı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasıyla Türkiye arasında farkın 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.
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