Türkiye'nin Kredi Risk Primi CDS 300 Puanın Altında!
Türkiye'nin Kredi Risk Primi CDS 300 Puanın Altında!
Ekonomi yönetimindeki değişimlerle yurt içindeki olumlu gelişmelerle düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) geriledi.
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TL varlıklarda olumlu hava sürüyor.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin CDS'i düşüşe geçti. Gerileme eğilimini artıran Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 2 Şubat'ta 334 seviyesine gerilerken, 10 gün sonra 300 baz puana geriledi. .
Uzmanlar CDS'lerdeki gerilemenin hem iç ve hem de dış gelişmeler kaynaklı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasıyla Türkiye arasında farkın 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.
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