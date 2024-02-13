Türkiye'nin Kredi Risk Primi CDS 300 Puanın Altında!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9 bin puanın üzerine çıkarak rekor kırarken, yabancı yatırım kuruluşlarından da TL varlıklara dair olumlu raporlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin yurt dışında borçlanma ihalelerinde de ilgi görülürken, borçlanma faizleri de düşerek vadeler uzuyor. Ekonomi programına duyulan güven ve yatırımcı ilgisiyle pozitif hava esiyor.